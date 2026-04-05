Mise jako z akčního filmu. Spojené státy v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15
- Spojené státy provedly odvážnou záchranu v nepřátelském týlu.
- Během mise v Íránu se rozpoutalo peklo a speciální jednotky přišly o další letouny.
- Současně s misí se rozhořela i informační válka.
Zvláštní americké jednotky v Íránu zachránily pohřešovaného letce ze sestřeleného amerického letounu F-15. Podle agentury Reuters to uvedly americké úřady. Později zprávu potvrdil na sociál síti Truth Social i americký prezident Donald Trump. Podle íránských médií zahynulo při amerických úderech souvisejících s vyzvednutím letce pět lidí. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zničily americký letoun, který se záchranné akce účastnil. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu.
Záchraně předcházela rozsáhlá pátrací a záchranná operace. Druhý z členů dvojčlenné posádky se pohřešoval od pátku, kdy Írán sestřelil jejich letoun F-15E Strike Eagle. Prvního člena posádky se podle médií podařilo zachránit dříve.
Trump uvedl, že je druhý pilot v bezpečí, sice zraněný, ale bude v pořádku. Americká armáda provedla na jeho záchranu jednu z nejodvážnějších pátracích a záchranných operací v historii USA, napsal prezident s tím, že nasazeny do ní byly desítky letadel.
Další ztráta letounů
Íránské revoluční gardy podle agentury AFP tvrdí, že se jim podařilo zničit "nepřátelské americké letadlo, které hledalo pilota sestřelené stíhačky". Později mluvčí velitelství íránských ozbrojených sil uvedl, že zničenými letouny jsou dopravní letadlo C-130 a dva vrtulníky UH-60.
Íránská agentura Tasním podle AFP uvedla, že noční americké údery v provincii Bojerahmad a Kohgílúje, které souvisely se snahou vyzvednout amerického letce, zabily pět lidí.
Podle deníku The New York Times, který mluvil s nejmenovanými zdroji, vyzvednutí amerického vojáka ze sestřeleného letounu byla "masivní operace, do které se zapojily stovky příslušníků speciálních sil a dalšího vojenského personálu". Lokalizovat vojáka v hornatém terénu se podle listu podařilo americké Ústřední zpravodajské službě (CIA). Po určení polohy americké síly spustily operaci pro vyzvednutí letce, do které se zapojily desítky letounů a další zdroje. Při ní američtí vojáci útočili na íránské jednotky, aby je udrželi v nezbytné vzdálenosti. Americká média tvrdí, že se během operace žádný americký voják nezranil.
The New York Times a stanice CBS News uvádějí, že po záchraně člena posádky sestřeleného letadla nastala komplikace s dvěma letadly určenými pro přepravu speciálních jednotek. Ty uvázly na odlehlé základně v Íránu. Američtí vojáci je nakonec nechali na místě a vyhodili je do povětří. O přepravu se postaraly jiné, nově vyslané, letouny. Podle deníku The Wall Seet Journal byly zničenými stroji nákladní letadla MC-130J.
Pátrání po americkém vojákovi zahájily v pátek také íránské bezpečnostní složky. Místní kanál íránské státní televize v provincii Bojerahmad a Kohgílúje v pátek vyzval obyvatele, aby se snažili posádku zničeného amerického letounu zadržet nebo zastřelit.
Údery USA a Izraele proti Íránu zažehly před šesti týdny regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.