Necestujte tam, nebo okamžitě odjeďte. Stát varuje Čechy před zeměmi, kde hrozí únosy i jaderná cvičení
- Nebezpečné prostředí i minimální možnost Česka pomoci občanům v nouzi.
- To jsou hlavní důvody ministerstva zahraničí k tomu, aby zařadilo stát na černou listinu zemí, kam určitě necestovat, případně které ihned opustit.
- Aktuálně figuruje na seznamu osm států.
Rusko
Řada tamních provládních médií, například noviny Vzgljad, označuje Česko za jednoho z úhlavních nepřátel Moskvy. České ministerstvo zahraničí důrazně varuje před cestami do nejrozlehlejší země světa, mimo jiné kvůli válce proti Ukrajině, riziku zhoršené bezpečnosti pro občany EU a NATO a omezeným možnostem konzulární pomoci.
Rizikem jsou i kontroly tamních bezpečnostních složek, demonstrace či někdy nefungující evropské platební karty.
Bělorusko
Nejbližší spojenec Ruska se podílí na vpádu na Ukrajinu a má napjaté vztahy s EU i NATO. Riziko zvyšuje autoritářský režim a represe, které mají za následek stovky politických vězňů. Běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití, tvrdí běloruské ministerstvo obrany. Možnosti tuzemských úřadů, jak pomoci Čechům v potížích v Bělorusku, jsou značně omezené.
Írán
Írán pod náporem útoků. |
Před americko-izraelským vojenským úderem z konce února platil za vhodnou zemi k navštívení. Islámská republika, dříve známá jako Persie, láká na bohatou kulturu i historii, vynikající kuchyni a dobře známou pohostinnost místních obyvatel. Válečný konflikt ovšem vše změnil, města se proměnila v bojiště o holé přežití. V současnosti jsou útoky v rámci příměří pozastaveny, zda budou pokračovat, však není jasné.
Libanon
Ostřelovaný Libanon během útoků Izraele (18.4.2026) |
Válka v Íránu přímo dopadá i na Libanon, na který útočí Izrael. Ministerstvo zahraničí varuje především před cestami na jih Libanonu, tedy do jižních předměstí Bejrútu, do údolí Bikáa, Tripolisu a k syrské hranici. I po příměří pokračují izraelské útoky, situace se může změnit během hodin. Rizikové jsou i uprchlické tábory, všudypřítomnost zbraní a kriminalita.
Jemen
Húsíové v Jemenu. |
Země zůstává vnitřně rozvrácená ozbrojeným konfliktem, cizincům hrozí únosy, a to i na ostrově Sokotra, který Jemenu náleží. Hlavní město Saná ovládají Hútíové, nefungují zde zastupitelské úřady zemí EU. Hútíové jsou navíc zapojeni do širší regionální eskalace a bojů v Rudém moři.
Mali
Pastevec před muslimským svátkem Íd al-adhá. Džihádisté od 30. dubna zablokovali několik klíčových tras vedoucích do Bamaka, což narušuje zásobovací cesty pro dobytek, zpožďuje příjezd ovcí a před svátkem Íd al-adhá žene ceny nahoru. Mali je v napětí po rozsáhlých koordinovaných útocích na vládnoucí vojenskou juntu, které 25. a 26. dubna provedli džihádisté napojení na Al-Káidu a tuarežští separatisté. |
Hlavními riziky jsou teroristické skupiny, únosy, nebezpečné pozemní hranice a výrazně horší bezpečnost mimo hlavní město. Situaci zhoršují protizápadní nálady spojené s působením ruských ozbrojených skupin a pokračující džihádistické útoky.
Tuarežští povstalci z Fronty za osvobození Azavádu se začátkem května zmocnili klíčové vojenské základny na severu Mali, kterou předtím opustili vojáci a ruští žoldnéři, uvedla agentura AFP. Další povstalci, kteří mají vazby na teroristickou organizaci Al-Káida, vyzvali k povstání proti vojenské juntě a k ukončení její vlády. „Necestujte do Mali, nebo ho urychleně opusťte,“ zní vzkaz ministerstva zahraničí.
Konžská demokratická republika
Členové konžského skautského hnutí nesou po ulici transparent upozorňující na ebolu. Činili tak během osvětové kampaně pro veřejnost v době epidemie eboly v Bunii v Kongu v sobotu 23. května 2026. |
Rizikem je eskalace ozbrojených bojů, zejména na východě, jejich dopady i na další části země a nově také výskyt eboly. Agentura Reuters informuje o stovkách podezřelých případů, šíření nákazy a komplikacích v oblastech ovládaných povstalci. Sedmnáctá vlna eboly zasáhla východní provincie, které jsou po silnicích těžko dostupné a sužuje je násilí ozbrojených skupin.
Haiti
Festival vúdú v Saut-d’Eau v Haiti. Každý červenec navštíví tisíce Haiťanů posvátný vodopád ležící 60 kilometrů severně od Port-au-Prince, nejvýznamnější poutní místo voodoo v této karibské zemi. Katolická církev se nejprve snažila pouť, považovanou za rouhačskou, vymýtit. Dnes v rámci synkretismu věřící tuto božskou bytost uznávají jako Pannu zázraků. vúdú vytvořili afričtí otroci, kteří byli na Haiti přivezeni v 16. století a dál se drželi svých tradičních afrických náboženských představ, zároveň však byli nuceni přijmout náboženství svých otrokářů. |
Bezpečnostní situaci určují ozbrojené gangy, únosy, vraždy, rabování, blokády a výjimečný stav. Gangy kontrolují velkou část hlavního města Port-au-Prince, jejich vliv však metropoli dalece přesahuje. Gangům se podle OSN podařilo upevnit nadvládu nad strategickými námořními a pozemními trasami, z nichž profitují.
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvedl, že v souvislosti s aktivitou násilných gangů na Haiti zemřelo v období od března 2025 do ledna 2026 přibližně 5500 lidí a dalších 2608 bylo zraněno.
Pro zajímavost: druhý nejvyšší stupeň varování ministerstva zahraničí platí pro Ukrajinu, Irák, Sýrii, Afghánistán, Libyi, Súdán, Jižní Súdán, Somálsko, Středoafrickou republiku, Korejskou lidově demokratickou republiku a Venezuelu.