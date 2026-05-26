Nákaza na lodi MV Hondius má už tři oběti. Testy potvrdily hantavirus u druhého Španěla
- U dalšího španělského pasažéra z výletní lodi MV Hondius se potvrdila nákaza nebezpečným hantavirusem.
Na palubě plavidla se nakazilo nejméně devět lidí a tři osoby na následky onemocnění zemřely.
Testy prokázaly kmen viru Andes, který se přenáší z člověka na člověka a proti němuž zatím neexistuje vakcína.
U španělského občana, který byl v Madridu umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi MV Hondius, potvrdily testy hantavirus. Podle agentur AFP a Reuters to v pondělí oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény.
„Pacient byl převezen na oddělení s vysokým stupněm izolace v nemocnici Gómez Ulla, kde zůstane hospitalizován,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Neupřesnilo však jeho jméno, věk ani zdravotní stav. „Tato skutečnost nemění úroveň rizika pro širokou veřejnost ani epidemiologická opatření, která jsou v současné době v platnosti,“ doplnil rezort.
Loď MV Hondius plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.
Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního Nizozemce vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena, zbylých přibližně 120 bylo před zhruba dvěma týdny evakuováno z lodi na Tenerife na španělských Kanárských ostrovech. Cestující pocházeli z více než 20 zemí.
Kromě tří úmrtí bylo podle údajů AFP vycházejících z oficiálních zdrojů hlášeno devět potvrzených případů včetně dvou španělských a jeden další pravděpodobný případ.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci. U pozitivně testovaných z lodi se potvrdil kmen viru nazvaný Andes, který se může přenášet z člověka na člověka. Způsobuje dýchací onemocnění, provázené bolestmi hlavy, závratěmi, horečkou či nevolností. Proti viru zatím neexistuje vakcína.
Světová zdravotnická organizace (WHO) v minulém týdnu uvedla, že dotčené země nemají hantavirus podceňovat, riziko globálního šíření však podle ní zůstává nízké.