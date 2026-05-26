Vláda ordinuje ekonomice pivo a bůček, riskujeme infarkt, říká šéf rozpočtové rady Hampl
- Stát si podle šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla půjčuje už i na běžné výdaje.
- Novela rozpočtových pravidel podle něj přináší toxický mix výjimek, který dává možnost navyšovat výdaje o stovky miliard a může být snadno zneužit.
- Uvolňování pravidel ekonomiku nepoloží hned, ale podle jeho slov si zakládáme na obrovský problém do budoucna.
Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla se Česká republika ocitla v situaci, kdy si musí půjčovat peníze i na zcela běžné výdaje a „složenky“. Schválený státní rozpočet s deficitem 310 miliard korun je podle uznávaného ekonoma a bývalého viceguvernéra ČNB mimo zákonné limity. Navíc tvrdí, že současná vládní garnitura už na rozdíl od té předchozí nepředstírá, že chce rozpočtová pravidla dodržovat. Raději je rovnou mění.
Obrovský průšvih do budoucna
Za přímo toxický považuje mix výjimek, které obsahuje nově schválená novela měnící pravidla veřejných rozpočtů. Opatření umožňuje řadu změn – mimo jiné vyjímat vyšší výdaje na obranu či strategické stavby mimo standardní rámce rozpočtu až do roku 2036. Navíc dává vládě možnost navýšit výdaje státu v případě ohrožení bezpečnosti na základě vágních odůvodnění až o deset procent, tedy o stovky miliard korun. Podle Hampla to půjde v budoucnu snadno zneužít.
„V okamžiku, kdy tuhle vodu začnete vypouštět z rybníka, je složité ji vracet nazpátek,“ popisuje ekonom ve FLOW. Spornou novelu kritizují i opoziční politici, zástupci TOP 09 ji chtějí dokonce napadnout u Ústavního soudu.
Ekonomice se daří navzdory všemu
Hampl v rozhovoru také upozorňuje, že neustálé uvolňování rozpočtových pravidel se v ekonomice neprojeví hned, ale zakládá na obrovský průšvih do budoucna. „Když náhle změníte životní styl, přestanete cvičit, začnete pít pivo a jíst bůček a nebudete se vůbec hýbat, tak se druhý den nic nestane. Druhý den nepřijde infarkt, ale dramaticky zvyšujete riziko, že v nějakém okamžiku přijde. A to je úplně totéž s veřejnými financemi,“ varuje v rozhovoru.
Podle Hampla se zatím ekonomice daří dobře a je optimistický i ohledně nejbližšího výhledu. Češi prý mají vrozenou vlastnost vidět věci černě, ačkoliv realita je úplně jiná. Současná geopolitická krize kvůli blokádě v Hormuzském průlivu se podle něj do české ekonomiky propisuje jen velmi pomalu. Tvrdí, že na podzim přijde vyšší inflace, nečeká však žádný dramatický náraz. Rozhodně nepředpovídá tak velkou krizi, jakou jsme zažili například v souvislosti s děním na Ukrajině.
