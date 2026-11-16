Odmítnuté migranty odvezeme do Rwandy, dohodlo se pět zemí EU. První tam chtějí poslat už příští rok
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- Středisko bude pro odmítnuté žadatele o azyl, které nelze vrátit domů.
- V pilotním provozu má být pro sto migrantů.
- Do země původu se dnes vrací méně než 30 procent lidí, kteří mají nařízeno EU opustit.
Rakousko, Německo, Nizozemsko, Dánsko a Řecko chtějí ve Rwandě deportační středisko pro odmítnuté žadatele o azyl, které není možné vyhostit do jejich zemí původu. Podle agentury APA to společně oznámili rakouský kancléř Christian Stocker a dánská premiérka Mette Frederiksenová. Pětice států EU očekává, že jednání s africkou zemí budou rychlá a že první odmítnuté žadatele o azyl středisko ve Rwandě přijme už v příštím roce.
Jednání se Rwandou o zřízení centra začnou okamžitě, uvedla rakouská vláda s tím, že vznik zařízení bude vycházet z nového unijního rámce. Sedmadvacítka začátkem října definitivně schválila zpřísnění své migrační politiky. Mezi nová opatření patří také možnost zřizovat mimo EU návratová centra pro osoby, které pobývají ve státech bloku nelegálně.
„Myslím, že to bude zásadní obrat, který nám umožní čelit obrovským výzvám týkajícím se nelegální migrace,“ řekla Frederiksenová. „Rozbijeme obchodní model pašeráků lidí. Získáme zpět kontrolu nad našimi hranicemi,“ dodala.
Počet migrantů přicházejících do EU se v posledních třech letech snižuje díky tomu, že sedmadvacítka s řadou zemí v Africe a na Blízkém východě podepsala dohody s cílem odchody lidí omezit. Migrace ale zůstává citlivým tématem a přispívá k volebním úspěchům krajní pravice napříč EU, poznamenala AFP. Politici se nyní soustředí na zlepšení návratového systému, protože v současnosti se do země původu vrací méně než 30 procent lidí, kteří mají nařízeno EU opustit.
Zástupci Rwandy a pěti evropských zemí na tiskové konferenci po jednání o migraci ve Vídni. Zleva rwandský ministr vnitra Vincent Biruta, rakouský kancléř Christian Stocker, rakouský ministr vnitra Gerhard Karner, nizozemský ministr zahraničí Tom Berendsen, dánský ministr pro integraci Morten Bodskov, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a řecký ministr pro integraci Athanasios Plevris. (16. listopadu 2026, Vídeň) |
AFP během dne s odvoláním na své diplomatické zdroje napsala, že středisko ve Rwandě bude pilotním projektem s kapacitou pro sto lidí, kdy by do něj každá ze zapojených zemí poslala dvacet migrantů. Centrum nebude detenčním zařízením a rwandští činitelé uvádějí, že někteří by v africké zemi mohli zůstat a pracovat.
Frederiksenová na dnešní tiskové konferenci poznamenala, že kapacita střediska je jedna věc, druhou je pak to, že řada lidí, kteří přemýšlejí o odchodu do Evropy, své plány kvůli zpřísněné azylové politice znovu přehodnotí.