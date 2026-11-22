Do Česka míří nový levný řetězec. Chce konkurovat Pepcu i Action, první obchod otevře hned za hranicemi
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- Na český trh se chystá nový diskontní řetězec ShockPrice.
- Za značkou stojí polská skupina Modivo, provozovatel obchodů CCC nebo HalfPrice.
- První prodejna na Slovensku otevře už 26. listopadu nedaleko českých hranic.
Na český trh se chystá vstoupit další diskontní řetězec, který chce zákazníky oslovit levným zbožím. Polský ShockPrice, za kterým stojí obchodní skupina Modivo, plánuje expanzi do několika evropských zemí včetně Česka. Tuzemským zákazníkům by tak mohl přibýt další konkurent zavedených řetězců, jako jsou Pepco, Action nebo Tedi. Konkrétní termín otevření první české prodejny ale společnost zatím nezveřejnila.
Nejblíže českým zákazníkům bude zatím nová prodejna ve slovenské Skalici, která otevře 26. listopadu společně s novým nákupním centrem OC Point. Podrobnosti o chystaném vstupu přímo na český trh má společnost teprve oznámit. Její tiskové oddělení to potvrdilo redakci TN.cz.
ShockPrice podobně jako sesterský řetězec HalfPrice funguje na principu takzvaného off-price prodeje. Nakupuje například výrobky ze starších kolekcí, nadbytečných zásob nebo neprodané zboží, které následně nabízí za nižší ceny.
Nový řetězec plánuje desítky prodejen
Za značkou stojí polská skupina Modivo, což je evrospký prodejce obuvi a módy a provozuje například řetězce CCC a HalfPrice, internetové obchody Modivo či eobuv a působí na dvaceti trzích. Samotný ShockPrice představila teprve letos a jeho vznik navazuje na rozvoj prodejního modelu HalfPrice.
Expanze nového řetězce má být poměrně rychlá. Podle oficiální prezentace hospodářských výsledků skupiny Modivo za třetí čtvrtletí měl ShockPrice na začátku listopadu deset prodejen a do konce letošního roku plánoval dalších 27 otevření. V roce 2027 chce přidat přibližně 50 obchodů. Vedle Polska už firma počítá také s Českem, Slovenskem, Rumunskem, Bulharskem a Maďarskem.