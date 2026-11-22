Architekt, který navrhl sídlo Applu i londýnskou Okurku, míří do Prahy. Převezme cenu Jana Kaplického
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- Do Prahy přijede britský architekt Norman Foster, autor londýnského mrakodrapu přezdívaného Okurka, skleněné kupole berlínského Říšského sněmu nebo sídla společnosti Apple v Kalifornii.
Držitel prestižní Pritzkerovy ceny vystoupí 23. listopadu v pražském Rudolfinu na konferenci Pulse Prague 2026.
Při této příležitosti převezme ocenění za celoživotní přínos architektuře a designu pojmenované po Janu Kaplickém, píše web Info.cz.
Volba laureáta má symbolickou rovinu. Kaplický totiž v letech 1979 až 1983 působil právě ve Fosterově londýnském ateliéru. Mezi předchozí držitele ocenění patří architekti Daniel Libeskind, Kengo Kuma a David Chipperfield.
Foster bude hlavní hvězdou čtvrtého ročníku konference, na které vystoupí více než 60 osobností světové architektury a designu. Mezi nimi bude například Patrik Schumacher, šéf studia Zaha Hadid Architects, které stojí také za pražskou budovou Masaryčka, nebo mexický architekt Michel Rojkind. Designovou scénu zastoupí mimo jiné italský architekt Roberto Palomba, švédský designér Eero Koivisto či polská designérka Maja Ganszyniec, jejíž práci znají také zákazníci IKEA.
Letošní ročník se zaměří na téma kritické spolupráce. Diskuse se budou věnovat vztahům mezi architekty, investory a uživateli staveb, ale také otázkám podoby veřejného prostoru, rekonstrukcí historických budov nebo spolupráce designérů s výrobci. Z českých osobností vystoupí například architekti Lenka Míková a Marek Tichý či designéři Lucie Koldová a Michal Froněk.
Konference Pulse Prague 2026 se uskuteční v pondělí 23. listopadu v pražském Rudolfinu. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení cen Pulse Awards pro středoevropské projekty architektury, interiérového a produktového designu.