Paraguay zabavila velkou digitální banku napojenou na prezidenta. Bez peněz zůstaly miliony lidí
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- Centrální banka převzala kontrolu nad Ueno Bank.
- Klienty je 60 procent dospělých občanů Paraguaye.
- Banka spravuje také značný objem veřejných peněz.
Paraguayská centrální banka převzala kontrolu nad Ueno Bank, významným poskytovatelem digitálních úvěrů, který má úzké vazby na prezidenta Santiaga Peňu. To se přímo dotklo úspor milionů klientů i stovek milionů dolarů ze státních peněz, jejichž další osud zůstává nejasný, informovala agentura AP.
Rezignaci zároveň podal prezident centrální banky Carlos Carvall, který do srpna 2023 vedl také Ueno Bank, informovala agentura Reuters. Podle ní se před pobočkami uzavřené banky shromažďují znepokojení klienti, kteří se nemohou dostat ke svým penězům. Tlak ještě zvýšila paraguayská prokuratura, která požádala o zahájení trestního vyšetřování událostí souvisejících s peněžním ústavem Ueno Bank.
Centrální banka uvedla, že její vedení v pondělí jednomyslně odhlasovalo nucenou správu Ueno Bank. Stalo se tak poté, co schopnost banky splácet své závazky klesla pod polovinu zákonem povoleného minima. Na rozdíl od běžného krachu umožňuje tento postup úřadům převést peníze klientů do stabilnějších bank ještě předtím, než se zbytek majetku zkrachovalé banky rozprodá na zaplacení jejích dluhů.
Ueno Bank uvádí, že má přibližně tři miliony zákazníků, což odpovídá zhruba 60 procentům dospělé populace této jihoamerické země, a také spravuje 800 až 850 milionů dolarů (asi 17,4 až 18,5 miliardy Kč) z veřejných prostředků. Podle údajů samotného fondu je v této částce zahrnuto přibližně 380 milionů dolarů investovaných paraguayským státním penzijním a zdravotním fondem.
Střet zájmů
Nynější zásah představuje dramatický zvrat ve skandálu, který paraguayského prezidenta pronásleduje od jeho nástupu do úřadu v roce 2023. Krátce po své inauguraci jmenoval tehdejšího šéfa Ueno Bank Carlose Carvalla do čela centrální banky, což kritici odsoudili jako střet zájmů.
Carvallo uvedl, že podal rezignaci, ale ve funkci prezidenta centrální banky zůstane, dokud nebudou dokončena řízení týkající se Ueno Bank. „Můj odchod pomůže utišit kontroverzi kolem Paraguayské centrální banky,“ řekl Carvallo s tím, že jeho odstoupení umožní centrální bance a úřadu bankovního dohledu vykonávat svou práci, aniž by je rozptylovaly politické a mediální spory.
Sám Peňa zůstal až do března 2025 obchodním partnerem Grupo Vázquez, což je konglomerát, jemuž patří Ueno Bank. Tato banka uvádí, že Peňa nikdy nebyl jejím akcionářem ani investorem. Jak Peňa, tak banka popírají jakékoli protiprávní jednání.
Centrální banka uvedla, že jí zásah umožní Ueno Bank postupně likvidovat a zároveň ochránit úspory zákazníků a zabránit narušení činnosti ostatních bank. Trvá na tom, že problémy se omezují pouze na Ueno Bank, a uvedla, že situace nemá dopad na paraguayský finanční systém jako celek, dodala agentura AP.