Švýcarsko může přijít o svou největší banku. UBS chystá plán, který byl dosud nemyslitelný
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- Největší švýcarská banka UBS by v případě, že země zpřísní svá kapitálová pravidla, mohla přesunout sídlo mimo Švýcarsko.
- O krizovém plánu banky informuje s odkazem na své zdroje deník The Wall Street Journal (WSJ).
- Podle listu by tak nastalo nemyslitelné, kdy by byl jeden z hlavních motorů švýcarské ekonomiky řízen z ústředí, které se nachází daleko od dlážděných ulic Curychu.
Banka zvažuje několik variant. Je mezi nimi koupě americké finanční instituce a přesun sídla, fúze s evropským konkurentem nebo prodej společnosti americké bance.
Plány evropského finančního kolosu přicházejí v době, kdy Švýcarsko zvažuje přísnější kapitálová pravidla pro banky označované jako „příliš velké na to, aby padly." Opatření je reakcí na to, že před třemi lety musela UBS zachránit domácího konkurenta Credit Suisse, který se dostal do tak vážných problémů, že začal ohrožovat stabilitu globálního finančního systému, uvádějí zdroje WSJ.
Podle vládního plánu by UBS musela navýšit své vlastní bezpečné rezervy o 20 miliard dolarů (434 miliard korun). Stát po ní chce, aby své zahraniční pobočky nově kryla ze 100 procent místo dosavadních 60 procent.
UBS se proti plánovaným pravidlům postavila. Považuje je za přehnané, obává se, že poškodí její mezinárodní konkurenceschopnost. Americký investor Artisan Partners na začátku tohoto měsíce UBS vyzval, aby Švýcarsko opustila. Plánované kapitálové požadavky označil za likvidační. Švýcarsko podle něj již pro banku „není atraktivní ani žádoucí lokalitou."