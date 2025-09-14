Největší švýcarská banka hrozí kvůli regulacím odchodem ze Švýcarska
Největší švýcarská banka UBS se brání návrhům vlády, aby po převzetí Credit Suisse držela v kapitálu o desítky miliard dolarů více. UBS proto zvažuje přesun sídla do zahraničí a podle médií jedná i o akvizicích v USA. Vedení banky zatím tvrdí, že je brzy na rozhodnutí, regulační tlak ale označuje za přehnaný. Informuje o tom americký deník New York Post.
Agentura Reuters banku požádala, zda by se mohla k informacím amerických novin vyjádřit. Banka ji ale odkázala na komentáře, které před několika dny pronesl generální ředitel UBS Sergio Ermotti. „Chceme i nadále fungovat jako úspěšná globální banka se sídlem ve Švýcarsku,“ řekl Ermotti ve čtvrtek v televizi Bloomberg. Dodal, že banka by tímto způsobem mohla švýcarským i mezinárodním klientům hodně nabídnout.
Návrhy švýcarských úřadů ohledně kapitálových požadavků však Ermotti označil za represivní a přehnané. Uvedl také, že banka bude muset přemýšlet o tom, jak chránit zájmy akcionářů a zainteresovaných stran. „Je ale určitě příliš brzy na to, abychom se vyjadřovali k jakémukoli potenciálnímu scénáři a k tomu, jaká bude naše reakce,“ uvedl šéf UBS v rozhovoru.
Švýcarská vláda v červnu navrhla, aby UBS po převzetí konkurenční banky Credit Suisse podléhala přísnějším pravidlům. To by vládě mohlo umožnit, aby UBS donutila držet v základním kapitálu asi o 26 miliard dolarů (539 miliard korun) více.
Odkup konkurenta za desítky miliard
Agentura Reuters v červenci s odkazem na zdroj obeznámený se situací informovala, že UBS informovala vedoucí pracovníky o tom, že od předložení návrhů vzrostla potřeba zvážit přesun sídla banky ze Švýcarska. Jiný zdroj uvedl, že preferovanou alternativou je Londýn.
Credit Suisse se po řadě skandálů dostala začátkem roku 2023 do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které v březnu téhož roku dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem UBS. Ten za svého dlouholetého konkurenta zaplatil zhruba tři miliardy franků, tedy téměř 80 miliard korun.