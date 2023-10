Válka v Izraeli ONLINE: Izrael chce zřejmě izolovat město Gaza | e15.cz

Pavel: Rozšířením konfliktu na Blízkém východě by se zvýšilo riziko terorismu

Rozhořením konfliktu mezi Izraelem a arabskými zeměmi by se mimořádně zvýšilo riziko terorismu, svět by to pocítil okamžitě například i na cenách ropy a všech navazujících produktů a služeb. Na dnešním briefingu při návštěvě Olomouckého kraje to řekl prezident Petr Pavel. Bezprostřední nebezpečí ale v tuto chvíli nehrozí, uvedl. Premiér Petr Fiala (ODS) po nedávném jednání Bezpečnostní rady státu řekl, že Česku nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí v souvislosti s děním v Izraeli a nezvýšilo se riziko teroristického útoku. Nemáme poznatky, že by se zvýšilo riziko útoků proti cílům v Česku, konstatoval. Stát nicméně přistoupil k sadě opatření, která chrání rizikové objekty a akce.