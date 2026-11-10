Z kyberútoků na lednice Francie podezírá Írán. Pohrozila následky, předvolala si velvyslance
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- Útočníci na dálku změnili nastavení teploty v chladicích zařízeních stovek provozoven.
- Některé lednice se kvůli přehřátí vznítily, množství zkaženého jídla musely obchody vyhodit.
- Celkové škody by podle odhadů mohly dosáhnout desítek milionů eur.
Francie si předvolala íránského velvyslance v Paříži v souvislosti s říjnovými kyberútoky na chladicí zařízení v supermarketech. Podle agentury Reuters to uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí. Agentura dříve upozornila, že není jasné, na základě jakých konkrétních poznatků francouzské úřady dospěly k závěru, že za útoky stojí Írán.
„Přijmeme veškerá opatření, která považujeme za nezbytná a přiměřená, abychom na tento útok reagovali a odradili všechny, kteří by v Íránu či jinde mohli mít v úmyslu jej zopakovat,“ prohlásil podle stanice Franceinfo francouzský šéf diplomacie Jean-Noël Barrot.
Ministr zdůraznil, že Francie si v otázce sankcí a reakce na tento kyberútok „neklade žádné omezení“. „Jedná se o teroristickou organizaci, která se, alespoň v tomto případě, dopustila útoku, jehož rozsah a agresivita nemají v naší zemi obdoby,“ prohlásil Barrot.
Francouzská prokuratura v pondělí zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž viní z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Barrot z útoků obvinil íránské revoluční gardy a řekl, že Írán za akci ponese následky. Prokuratura požádala o vydání mezinárodních zatykačů na velitele jednotky a jeho dva zástupce.
Útok zasáhl i krevní banky
Při útoku z 11. října útočníci na dálku změnili nastavení teploty v chladicích zařízeních stovek provozoven. Některé lednice se kvůli přehřátí vznítily. Zaměstnanci supermarketů museli vyhodit velké množství zkaženého masa a rozmražených potravin. Celkové škody by podle odhadu jednoho z francouzských majitelů supermarketů mohly dosáhnout desítek milionů eur.
Na říjnové útoky tento měsíc navázala další vlna, která zasáhla více než sto provozoven v několika evropských zemích. Problémy se týkaly také chladicích zařízení francouzských krevních bank, které musely část krve přemístit do jiných skladovacích prostor.
Podobný incident se předtím odehrál také ve Spojených státech. V srpnu přestala fungovat chladicí zařízení v nejméně šesti vojenských prodejnách. Americké ministerstvo obrany případ vyšetřuje kvůli podezření na kybernetický útok a spolupracuje s francouzskými úřady.
Podle zdroje Reuters, který je obeznámen s vyšetřováním, považuje americká armáda za jednoho z možných podezřelých Írán. Pátrání však stále pokračuje. Pentagon uvedl, že o spekulacích týkajících se možného kybernetického incidentu ví, další podrobnosti však z bezpečnostních důvodů neposkytl.