PPF oslaví výročí velkým vánočním večírkem. Přiveze další americkou hudební star
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Oslavy 35. výročí skupiny PPF vyvrcholí 11. prosince v pražském Průmyslovém paláci koncertem americké kapely OneRepublic a Ewy Farné.
Skupina rodiny Kellnerových navazuje na tradici utajovaných večírků, kde v minulosti vystoupili Sting, Lenny Kravitz či obnovená kapela Lucie.
Angažováním globálních hudebních hvězd na uzavřené firemní akce se PPF řadí po bok světových gigantů, jako jsou Apple nebo fond Citadel.
Nejsledovanější vánoční večírek v českém byznysu má své datum i ohlášené hvězdy. Finanční skupina PPF rodiny Kellnerových podle informací e15 uspořádá letošní oslavu v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha a hlavní hvězdou bude americká pop-rocková kapela z Colorada OneRepublic. V týž večer se mohou zaměstnanci PPF těšit i na Ewu Farnou.
Největší středoevropská finanční skupina letos slaví 35 let a v pátek 11. prosince uplynulý rok završí velkolepě. Pod claimem „Countless Stories“ (nespočet příběhů) představí vedle Ewy Farné kapelu OneRepublic, která slibuje zahrát svůj megahit Counting Stars, čítající jen na YouTube 4,5 miliardy zhlédnutí.
Informaci má e15 ověřenu z důvěryhodných zdrojů, sama PPF se k ní nevyjadřuje. „Považujeme to za soukromou aktivitu,“ odůvodnil mluvčí skupiny Leoš Rousek.
Lenny Kravitz a další
Není to zdaleka poprvé, co PPF budí pozornost svým večírkem. Při příležitosti oslav 20. výročí jejího založení zazpíval v roce 2011 zaměstnancům britský zpěvák Sting v Jízdárně Pražského hradu. Podle tehdejších odhadů médií se honorář pohyboval kolem 20 milionů korun.
O rok později na večírku v pražském Rudolfinu vystoupila kompletní původní sestava kapely Lucie. Šlo o mimořádnou událost, protože kapela měla od roku 2004 oficiálně tvůrčí pauzu a na pódium se pro PPF vrátila po osmi letech. Oslavy 25. výročí opět na Pražském hradě ozdobil americký rocker Lenny Kravitz, který do Prahy přiletěl v utajení jen kvůli tomuto soukromému koncertu.
PPF své vánoční večírky vždy pořádala jako striktně uzavřené akce se zákazem pořizování záznamů. Informace o Stingovi, Lucii a Lennym Kravitzovi unikly do médií jen proto, že u světových hvězd nebo ostře sledovaného návratu Lucie nebylo možné utajit jejich přílet do Prahy či pronájem Pražského hradu a Rudolfina.
Tradice PPF zvát na kulatá a polokulatá výročí světové hudebníky není ve světě nijak ojedinělá. Na interních akcích Microsoftu vystoupili například Coldplay, Sting nebo Macklemore. Apple uspořádal v sídle firmy Apple Park uzavřený koncert Lady Gaga v roce 2019 jako poděkování zaměstnancům.
Večírek na nové adrese
Také velké investiční banky a hedgeové fondy jako Citadel Kena Griffina pravidelně najímají hvězdy typu Elton John, Coldplay, Maroon 5 nebo Katy Perry na své výroční večírky či konference pro klíčové klienty. Honoráře se zde běžně pohybují mezi jedním a čtyřmi miliony dolarů za večer.
Volba místa navíc dodá prosincovým oslavám symbolický rozměr. Secesní Průmyslový palác z roku 1891, který vznikl podle návrhu architekta Bedřicha Münzbergera jako první montovaná ocelová stavba v českých zemích, se po devatenácti letech vrací v plné kráse. V říjnu 2008 jeho levé křídlo zničil velký požár a rozsáhlá rekonstrukce i dostavba vyhořelé části vyšla hlavní město Prahu na zhruba 2,6 miliardy korun.