Investoři objevili nový zlatý důl. Tyto firmy díky AI raketově rostou
- IBM doplatilo na přesun firemních investic do AI čipů a akcie firmy se propadly o 25 procent.
- Na boomu kolem umělé inteligence nyní vydělávají hlavně výrobci pamětí a čipů v čele s ASML či SK Hynix, píše businessový newsletter 11am.
- Investoři se zároveň začínají obávat, že euforie kolem AI akcií může vytvářet nebezpečnou bublinu.
Skupina zaměřená na cloudová řešení podcenila rychlý přesun firemních investic do AI serverů, čipů a pamětí. Její akcie se propadly o 25 procent. Vývoj tak nahrává firmám jako ASML, SK Hynix nebo Micron.
Investiční boom kolem umělé inteligence (AI) nepřináší jen vítěze, ale i poražené. Jedním z nich je americká skupina IBM, která se specializuje na cloudová řešení. Ta v úterý přiznala, že podcenila rychlý přesun firemních investic do AI serverů, čipů a pamětí. To ji připravilo o řadu zakázek a způsobilo největší propad akcií za více než 50 let.
Společnost v úterý zveřejnila dopis investorům, v němž poskytla předběžné výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí. Celkové příjmy sice mírně vzrostly na 17,2 miliardy dolarů (365 miliard korun), analytici ale očekávali 17,9 miliardy dolarů. Firma v komentáři napsala, že zaznamenala slabší než předpokládané prodeje klíčových produktů, zejména cloudových řešení, která pomáhají firemním zákazníkům propojovat vlastní servery s veřejným cloudem. Důvodem bylo to, že klienti raději ve velkém nakupovali AI komponenty, jako například paměťové čipy, protože očekávají jejich zdražení. Akcie IBM se v úterý propadly o 25 procent, nejvíc od roku 1972.Prudce oslabovaly rovněž akcie softwarových firem, protože převládly obavy, že korporátní zákazníci budou osekávat své rozpočty na software a budou raději investovat do AI nebo vyvíjet vlastní jazykové modely. Například akcie amerického vývojáře firemních cloudových platforem ServiceNow ztratily téměř šest procent. Tvůrce grafických programů Adobe přišel o čtyři procenta.
V úterý naopak prudce posilovaly akcie výrobců pamětí a čipů, jelikož zprávy z IBM potvrzují, že tyto komponenty začínají být nedostatkovým zbožím. Vzestup cen akcií paměťových titulů se tak ukazuje do značné míry oprávněný. Akcie jihokorejské skupiny SK Hynix, s nimiž je od pátku možné obchodovat prostřednictvím takzvaných depozitních poukázek i na americké burze, zhodnotily o více než 27 procent. Micron a Sandisk – klíčoví američtí hráči v oboru paměťových čipů – na burze zhodnotily zhruba o pět procent.
Ve středu navíc zvýšil roční předpověď tržeb nizozemský holding ASML, globální lídr ve fotolitografických strojích pro výrobu složitých mikročipů. Je to letos už podruhé, co tato firma prognózu upravuje směrem vzhůru. Kvůli rostoucí poptávce spojené s rozmachem AI nyní skupina počítá s tržbami 43–45 miliard eur. Akcie ASML letos posílily už přibližně o 70 procent.
Boom kolem umělé inteligence na začátku nejvíce pomáhal společnosti Nvidia, jejíž supervýkonné čipy se používají pro trénování velkých jazykových modelů. Letos se ale ukazuje, že pro budování AI infrastruktury jsou klíčové i jiné komponenty. Díky pamětem dokážou modely rychle zpracovávat obrovské množství dat a parametrů. Podobně se letos začalo dařit Intelu, který ještě před rokem patřil na burze spíše k outsiderům. Samotné používání modelů vyžaduje víc centrálních procesorů (CPU), než stačí na jejich trénování.
Drahý útěk na Wall Street
Z výrobců pamětí se mezitím stal investiční hit. Cena akcií Sandisku je od začátku roku na více než sedminásobku, v případě Micronu jde o 3,5násobek a u SK Hynix o trojnásobek. Ve stále větší míře nakupují také drobní investoři, kteří závratný růst přiživují. Zejména v Jižní Koreji byly sázky na růst SK Hynix extrémně populární a amatérští spekulanti často využívali pákových nástrojů, jež zvyšují zhodnocení v případě růstu kurzu (a naopak prohlubují ztrátu v případě poklesu).
Tato jihokorejská skupina minulý pátek uvedla své akcie na burzu Nasdaq prostřednictvím takzvaných ADR – amerických depozitních poukázek. Jde o běžný způsob, jak zahraniční firmy, s jejichž akciemi se už obchoduje na domácí burze, vstupují na americký trh. Celkově se prodaly ADR za 26,5 miliardy dolarů, což je pro zahraniční skupinu historicky největší výtěžek. Předchozí rekord 25 miliard dolarů držel čínský e-commerce gigant Alibaba.
Debut na americké burze se však neobešel bez vedlejších nákladů. Na domácím trhu akcie SK Hynix v pondělí propadly o více než 15 procent kvůli tomu, že někteří obchodníci upřednostnili možnost koupit americké akcie a zbavili se těch jihokorejských. Propad poslal celý Kospi, tedy hlavní index burzy v Soulu, dolů o devět procent. Management společnosti nicméně věří, že šlo o správný krok, který akcie zpřístupní širšímu okruhu investorů a dlouhodobě zvedne tržní hodnotu společnosti.
Konec jízdy, nebo jen pauza?
Někteří správci peněz jsou ale přesvědčeni, že růst čipových společností je přehnaný. Díky mohutnému kurzovému vzestupu nyní tvoří pouhé tři společnosti – kromě SK Hynix také jihokorejský Samsung Electronics a tchajwanský Taiwan Semiconductor (TSMC) – 29 procent celého indexu MSCI Emerging Markets. Tento index sleduje akcie z rozvíjejících se ekonomik od Brazílie po Čínu.
Například Caroline Shawová, portfolio manažerka americké finanční skupiny Fidelity International, řekla deníku Financial Times, že kvůli této koncentraci snížila objem investic v rozvíjejících se zemích. Když totiž o směřování celého indexu rozhoduje pouze úzká skupinka titulů, je načase zpozornět. Propad u jen několika firem pak může poslat dolů celý index.
Na druhou stranu by však nebylo správné čipové společnosti odepisovat. Akcie hlavních hráčů v posledních týdnech zkorigovaly. SK Hynix se teď obchoduje zhruba 34 procent pod maximem z konce června, Micron asi 19 procent pod svou rekordní cenou. Stejně tak není přemrštěné ani ocenění paměťových společností: SK Hynix se obchoduje na vyloženě nízkém šestinásobku očekávaného zisku na letošní rok, Micron na nepříliš vysokém 13násobku. Pro srovnání – hlavní americký index S&P 500 je přibližně na 22násobku očekávaného profitu.
Pokud se v následujících týdnech ukáže, že firmám jako Alphabet, Amazon, Meta či Microsoft díky AI slušně rostou zisky, bude to pro výrobce pamětí a jiných čipů povzbudivá zpráva. Znamenalo by to totiž, že velcí technologičtí hráči budou i nadále utrácet stovky miliard dolarů za jejich produkty. A růstová jízda čipových akcií tak může pokračovat.
Editoval Marek Miler