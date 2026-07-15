Evropa se probudila. Do roku 2030 můžeme znovu hrát první ligu, říká šéf jedné z největších tech firem
- Martin Merz, šéf divize SAP pro suverénní cloud, pro e15 vysvětluje, proč musí Evropa odstranit bariéry pro byznys.
- SAP plánuje investovat 20 miliard dolarů do evropského cloudu, aby data firem nezůstávala pod kontrolou USA.
- Evropské technologické firmy jako Helsing nebo Hugging Face ukazují, že kontinent má šanci dohnat USA a Čínu.
Martin Merz je bývalým příslušníkem speciálních jednotek německé armády a aktuálně prezidentem stále důležitější divize pro takzvaný suverénní cloud ve společnosti SAP. Ta se společně s nizozemskou ASML jako jedna z mála evropských firem dokáže držet na špici světového technologického byznysu.
Šéfové největších firem starého kontinentu, včetně SAP, ale i Siemensu nebo Airbusu, nedávno v otevřeném dopise varovali, že Evropa musí zabrat a odstranit podnikatelské bariéry, jinak nedopadne dobře. „Budíček proběhl. V roce 2030 můžeme být opět v silné pozici, pokud budeme hrát naše karty,“ řekl Merz v rozhovoru pro e15.
Problémy, do nichž se Evropská unie dostala, jsou obecně známé. Systém vygeneroval velké množství regulací, které zvyšují náklady a příliš často nutí firmy a inovátory investovat do boje s byrokracií více než do vývoje. Kapitál není příliš pružný, chybí skutečný jednotný trh, ochota jít do rizika a více mobilizovat rizikový kapitál a podobně.
Z chyb se člověk i firma učí
„Neměli bychom se bát udělat něco špatně, vyzkoušet to a rychle zkusit jinak,“ uvedl Merz s odkazem na přístup USA nebo Číny. „Také bychom se od Američanů mohli naučit ten jejich přehnaný marketing,“ odkázal hlavoun SAP na běžně známou věc, kdy americké firmy mnohdy nemají lepší produkt než konkurenti z Evropy, ale „utlučou“ to reklamou a masivními prodejními snahami, což jim umožňuje množství posbíraného rizikového kapitálu.
Aktuální Evropská komise problémy průmyslu a podnikatelů zaznamenala a začala sektoru naslouchat a konzultovat s ním připravované kroky a regulace. Podle mnohých insiderů je změna skutečně znát, byť se ne vše hýbe tak rychle, jak by bylo vhodné. Do technologií a inovací také začaly více tlačit jednotlivé vlády v čele s Francií a Německem.
„Vlády uznaly, že inovace jsou důležité, což souvisí i s obranou. Když nebudeme schopni držet krok s tím, co se děje ve světě, přijdeme o bezpečnost,“ popsal Merz. „Obecně se dá říci, že v Evropě zrychlujeme. Máme hráče, kteří rostou. Jen v Německu letos máme největší počet založených startupů za hodně dlouhou dobu,“ doplnil Merz. Příklad: mnichovská firma Helsing zaměřená na obranné drony a AI před pár dny získala investici, která ji ocenila na 18 miliard dolarů, tedy na více než 380 miliard korun.
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