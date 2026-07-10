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Konec levného Temu? Ani náhodou. Číňané našli kličku, jak obejít nové clo a zrychlit dodání do Česka

Tržiště jako Temu či AliExpress přesouvají zboží do evropských skladů, čímž se legálně vyhýbají clu pro koncové zákazníky.

Tržiště jako Temu či AliExpress přesouvají zboží do evropských skladů, čímž se legálně vyhýbají clu pro koncové zákazníky. Zdroj: Profimedia

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  • Od 1. července v Evropské unii definitivně skončila éra bezcelních zásilek do 150 eur.
  • Nově se platí fixní clo 3,0 eura za každý druh zboží v balíku.

  • Čínská tržiště ale přesouvají zboží do evropských skladů, čímž novou celní povinnost pro zákazníky legálně obcházejí, a navíc zrychlují doručení do Česka.

Několik let trvající boom extrémně levných balíčků z Číny narazil na novou legislativu. Evropská unie se rozhodla narovnat tržní prostředí a zavedla clo na drobné zásilky, které dříve procházely bez povšimnutí. Cílem bylo omezit příliv miliard balíků, které ničí lokální prodejce. První dny v praxi však ukazují, že asijští e-commerce giganti byli na „Den D“ připraveni lépe, než úředníci v Bruselu doufali.

Když tričko stojí víc na poplatcích než na látce

Nová pravidla jsou přísná především k milovníkům drobných nákupů. Poplatek tři eura se totiž nevztahuje na balíček jako celek, ale na každou kategorii zboží zvlášť. Pokud si v rámci jedné objednávky v košíku nakombinujete sluchátka, kryt na mobil a ponožky, zaplatíte clo třikrát.

V praxi to znamená, že k ceně každého druhu zboží musíte připočítat zhruba 90 korun (clo plus 21procentní DPH z tohoto cla). U položky za 130 korun tak rázem platíte 220 korun, což je nárůst o 70 procent. Pokud je takových položek v balíku víc, původně levný nákup za pár stovek se může snadno vyšplhat na dvojnásobek.

Past na zákazníky?

Pro spotřebitele je největším úskalím netransparentnost. Clo se totiž nemusí vždy objevit v košíku při placení na webu. Čínská tržiště často uvádějí ceny bez celních poplatků a zákazník se o doplatku dozví až ve chvíli, kdy mu volá přepravce. Pokud zásilka dorazila na celnici po 1. červenci, nepomůže ani argument, že objednávka byla vytvořena dříve.

Celní správa navíc přitvrdila v kontrolách. Ve skladech operují mobilní rentgeny, které odhalují pokusy o obcházení pravidel. Častým trikem bylo deklarovat celý obsah balíku jako jednu položku, aby se clo platilo jen jednou. Pokud ale kontrola zjistí, že je v balíku více druhů zboží, než bylo přiznáno, hrozí příjemci pokuta v řádu tisíců korun.

Evropské sklady jako klička

Strategie čínských platforem, zejména Temu, se tak nyní bleskově mění. Místo posílání milionů jednotlivých obálek ze Šen-čenu začínají ve velkém využívat logistická centra v Německu, Polsku či ve Španělsku. Pro zákazníka to má zásadní výhodu: zboží, které už v EU fyzicky je, nepodléhá při doručení individuálnímu celnímu řízení.

Cena sice může mírně stoupnout, protože platforma musí clo zaplatit při hromadném dovozu do skladu (tzv. valorické clo z hodnoty zboží), ale pro koncového kupujícího je to stále výhodnější a administrativně jednodušší cesta. Navíc se tím radikálně zkracuje doba dodání – u vybraného zboží Temu nově slibuje doručení do Česka už do dvou pracovních dnů.

Boj o bezpečnost i férový trh

Evropská komise obhajuje zavedení nových pravidel konkrétními čísly. V roce 2022 dorazilo do EU 1,4 miliardy drobných zásilek, loni už jich bylo 5,8 miliardy. Kromě narušení ekonomické rovnováhy jsou však varovné i výsledky testů bezpečnosti. Asijské zboží totiž často nesplňuje unijní normy – od hořlavé elektroniky až po hračky s nadlimitním množstvím toxických látek.

Zavedení cla je tak jen prvním krokem. Celníci i analytici však očekávají, že tržiště jako Shein či AliExpress budou model „evropských skladů“ dále rozšiřovat. Jak se tedy EU postaví k taktice, která účinek nových cel obchází, ukážou až příští měsíce.

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