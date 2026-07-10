Konec levného Temu? Ani náhodou. Číňané našli kličku, jak obejít nové clo a zrychlit dodání do Česka
- Od 1. července v Evropské unii definitivně skončila éra bezcelních zásilek do 150 eur.
- Nově se platí fixní clo 3,0 eura za každý druh zboží v balíku.
Čínská tržiště ale přesouvají zboží do evropských skladů, čímž novou celní povinnost pro zákazníky legálně obcházejí, a navíc zrychlují doručení do Česka.
Několik let trvající boom extrémně levných balíčků z Číny narazil na novou legislativu. Evropská unie se rozhodla narovnat tržní prostředí a zavedla clo na drobné zásilky, které dříve procházely bez povšimnutí. Cílem bylo omezit příliv miliard balíků, které ničí lokální prodejce. První dny v praxi však ukazují, že asijští e-commerce giganti byli na „Den D“ připraveni lépe, než úředníci v Bruselu doufali.
Když tričko stojí víc na poplatcích než na látce
Nová pravidla jsou přísná především k milovníkům drobných nákupů. Poplatek tři eura se totiž nevztahuje na balíček jako celek, ale na každou kategorii zboží zvlášť. Pokud si v rámci jedné objednávky v košíku nakombinujete sluchátka, kryt na mobil a ponožky, zaplatíte clo třikrát.
V praxi to znamená, že k ceně každého druhu zboží musíte připočítat zhruba 90 korun (clo plus 21procentní DPH z tohoto cla). U položky za 130 korun tak rázem platíte 220 korun, což je nárůst o 70 procent. Pokud je takových položek v balíku víc, původně levný nákup za pár stovek se může snadno vyšplhat na dvojnásobek.
Past na zákazníky?
Pro spotřebitele je největším úskalím netransparentnost. Clo se totiž nemusí vždy objevit v košíku při placení na webu. Čínská tržiště často uvádějí ceny bez celních poplatků a zákazník se o doplatku dozví až ve chvíli, kdy mu volá přepravce. Pokud zásilka dorazila na celnici po 1. červenci, nepomůže ani argument, že objednávka byla vytvořena dříve.
Celní správa navíc přitvrdila v kontrolách. Ve skladech operují mobilní rentgeny, které odhalují pokusy o obcházení pravidel. Častým trikem bylo deklarovat celý obsah balíku jako jednu položku, aby se clo platilo jen jednou. Pokud ale kontrola zjistí, že je v balíku více druhů zboží, než bylo přiznáno, hrozí příjemci pokuta v řádu tisíců korun.
Evropské sklady jako klička
Strategie čínských platforem, zejména Temu, se tak nyní bleskově mění. Místo posílání milionů jednotlivých obálek ze Šen-čenu začínají ve velkém využívat logistická centra v Německu, Polsku či ve Španělsku. Pro zákazníka to má zásadní výhodu: zboží, které už v EU fyzicky je, nepodléhá při doručení individuálnímu celnímu řízení.
Cena sice může mírně stoupnout, protože platforma musí clo zaplatit při hromadném dovozu do skladu (tzv. valorické clo z hodnoty zboží), ale pro koncového kupujícího je to stále výhodnější a administrativně jednodušší cesta. Navíc se tím radikálně zkracuje doba dodání – u vybraného zboží Temu nově slibuje doručení do Česka už do dvou pracovních dnů.
Boj o bezpečnost i férový trh
Evropská komise obhajuje zavedení nových pravidel konkrétními čísly. V roce 2022 dorazilo do EU 1,4 miliardy drobných zásilek, loni už jich bylo 5,8 miliardy. Kromě narušení ekonomické rovnováhy jsou však varovné i výsledky testů bezpečnosti. Asijské zboží totiž často nesplňuje unijní normy – od hořlavé elektroniky až po hračky s nadlimitním množstvím toxických látek.
Zavedení cla je tak jen prvním krokem. Celníci i analytici však očekávají, že tržiště jako Shein či AliExpress budou model „evropských skladů“ dále rozšiřovat. Jak se tedy EU postaví k taktice, která účinek nových cel obchází, ukážou až příští měsíce.
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