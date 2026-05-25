Zájem o Dluhopisy Republiky dvojnásobně překonal plán. Lidé si objednali cenné papíry za 44 miliard
- Češi si objednali státní dluhopisy za 44,3 miliardy korun.
Zájem tak více než dvojnásobně překonal původní plán ministerstva.
Největší poptávka je po pětiletých dluhopisech s fixním výnosem.
Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 44,3 miliardy korun. Na síti X to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zájem Dluhopisy Republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června.
Objednané dluhopisy musí lidé zaplatit do 7. července. Emise dluhopisů se potom uskuteční 15. července.
Schillerová označila vysoký zájem veřejnosti o státní dluhopisy za skvělou zprávu pro Česko. Uvedla také, že největší zájem mají lidé o pětileté fixní dluhopisy. Objednali je zatím v objemu 24 miliard korun.
Ministerstvo financi Dluhopisy Republiky nabízí od poloviny května. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Obligace jsou určeny pro fyzické osoby, investice do každého typu dluhopisu se může pohybovat mezi 1000 korun a třemi miliony korun.
Lidé mohou dluhopisy nakoupit elektronicky na webové stránce https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/. Pro vytvoření osobního majetkového účtu je třeba se přihlásit identitou občana, nebo si nechat poslat poštou přihlašovací údaje. Lidé, kteří už z minulosti majetkový účet mají, ho mohou dál využívat. Všechny typy obligací je také možné koupit na vybraných pobočkách ČSOB, pětileté dluhopisy rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny.
Vyšší náklady než prodej?
Dluhopisy Republiky už ministerstvo financí vydávalo v letech 2018 až 2021, kdy byla Schillerová ministryní financí v předchozí vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Zbyněk Stanjura (ODS), který ministerskou funkci zastával v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů zastavil, podle něj to přinášelo státu vyšší náklady než prodej dluhopisů institucionálním investorům.
Prodej státních dluhopisů občanům v Česku jako první zavedl v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (tehdy TOP 09). Poslední emise z tohoto programu se uskutečnila v roce 2014.