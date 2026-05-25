Sdílené teplo. Jak sousedské sítě mění budoucnost vytápění? Sledujte přímý přenos

Sdílené teplo. Jak sousedské sítě mění budoucnost vytápění?
- Více než polovina tepla v EU stále pochází z fosilních paliv, což je v hustě zastavěných českých městech kvůli starým kotelnám palčivý problém.
Řešením mohou být lokální sítě na úrovni sousedství, ty však narážejí na složitou legislativu a nutnost shody mezi desítkami vlastníků budov.
Jak tyto bariéry překonat bude řešit kulatý stůl HeatCoop.
V hustě zastavěné městské zástavbě, kde tisíce bytových domů stále spoléhají na uhelné kotelny nebo zastaralé dálkové rozvody, je odklon od fosilních paliv tvrdým oříškem. Tradiční velké teplárny jsou pro moderní čtvrti často předimenzované, zatímco instalace individuálních tepelných čerpadel naráží na nedostatek prostoru, vysoké pořizovací ceny a roztříštěné vlastnictví budov. Mezi těmito dvěma extrémy se však otevírá nová cesta, která v severní a střední Evropě rychle získává na síle, a to koncept sdíleného tepla a chlazení na úrovni sousedství.
Právě tomuto byznysovému i ekologickému trendu se věnuje pražský kulatý stůl HeatCoop s podtitulem „Lokální sítě vytápění a chlazení jako nástroj dekarbonizace měst“.
Program nabídne nejen teoretické modely, ale především konkrétní případové studie z domácí i zahraniční praxe. Účastníci a diváci získají cenné odpovědi na to, jak efektivně naplňovat klimatické cíle, jak do projektů zapojit bankovní financování a jak překonat složitý český právní rámec, který zatím s aktivní rolí měst při plánování lokální energetiky příliš nepočítá.
Výstupem z diskuse nebude jen obecné memorandum, ale praktická mapa popisující silné a slabé stránky dostupných technologií v českém prostředí.