Philip Morris rozjel v Kutné Hoře výrobu sáčků ZYN. Investice překročila dvě miliardy
Kutnohorský závod Philip Morris nově vyrábí nikotinové sáčky pro desítky zahraničních trhů od Evropy po Latinskou Ameriku.
Firma kvůli rozšiřování produkce plánuje přijmout další zaměstnance a upravuje výrobní technologie.
Tabákový koncern dál posiluje bezdýmné produkty v době, kdy prodeje klasických cigaret na českém trhu klesají.
Philip Morris ČR spustil v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků ZYN. Do rozšíření závodu a nových technologií firma investovala přes dvě miliardy korun. Nová produkce poběží vedle dosavadní výroby cigaret a dalších tabákových výrobků.
Společnost původně počítala s investicí kolem jedné miliardy korun, nakonec ji ale navýšila na dvojnásobek. Šlo prý o reakci na rostoucí zájem o bezdýmné nikotinové produkty. Kutná Hora se díky tomu zařadí mezi hlavní evropská centra této výroby v rámci skupiny Philip Morris International (PMI).
Firma uvedla ZYN na český trh loni. Sáčky neobsahují tabák, ale pouze nikotin a směs potravinářských přísad a aromat. Podle společnosti jsou určené dospělým uživatelům nikotinu, kteří by jinak pokračovali v kouření.
„Je to přechod od tradiční výroby cigaret k produkci, která se blíží farmaceutickému průmyslu,“ uvedl generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa. Podle něj jde o další krok v proměně firmy směrem k bezdýmným výrobkům. „Kutnohorský závod má více než dvousetletou tradici a díky této modernizaci bude hrát klíčovou roli i nadále,“ dodal.
Výroba poběží pro 45 trhů
V areálu nyní fungují dvě výrobní linky. Technologie zvládnou vyrobit až 2400 sáčků za minutu, což odpovídá přibližně 120 až 160 balením. Celý proces výroby jednoho balení trvá zhruba 5,5 minuty. Denní kapacita přesahuje 65 tisíc balení.
Produkce z Kutné Hory směřuje na 45 trhů po celém světě včetně zemí Evropské unie, Velké Británii nebo států Blízkého východu a Afriky. Firma vyváží sáčky také do Latinské Ameriky. Nabídka zahrnuje jedenáct příchutí, například kávu nebo mátu.
Firma plánuje další nábor
Společnost zároveň počítá s dalším rozšiřováním provozu. V kutnohorském závodě nyní pracuje přibližně 700 zaměstnanců firmy a dalších 300 lidí zaměstnávají externí dodavatelé. V příštím roce chce podnik přijmout dalších 100 až 120 pracovníků.
Ředitel závodu Serhan Kiliç uvedl, že část lidí se přesune na nové pozice související s výrobou sáčků. Součástí projektu jsou také investice do školení, nových technologií a specializovaných dovedností zaměstnanců.
„S narůstajícím objemem výroby budeme potřebovat nové lidi,“ uvedl Kiliç. Podle něj má závod díky nové produkci posílit svou pozici jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu.
Kutná Hora patří mezi největší provozovny skupiny
Kutnohorský provoz patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější výrobní závody skupiny PMI v Evropě. Tradice zpracování tabáku ve městě sahá až do roku 1812. V roce 2025 zde firma vyrobila téměř 36 miliard kusů cigaret a jejich ekvivalentů.
Costa označil spuštění výroby za důležitý moment pro celý závod. „Plně si uvědomujeme náš dlouhodobý závazek vůči tomuto místu, jeho historii i celé komunitě. Dnešní den je skutečným milníkem pro naši budoucnost,“ uvedl.
Slavnostního spuštění výroby se zúčastnil také ministr zemědělství Martin Šebestyán a starosta Kutné Hory Lukáš Seifert. Ten připomněl, že továrna je s městem dlouhodobě úzce spojená. „Tabákový průmysl je s Kutnou Horou propojený podobně jako chrám svaté Barbory,“ uvedl Seifert.