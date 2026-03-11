Češi mají po šesti letech zástupce v první stovce nejbohatších lidí světa. Strnad se vyšvihl o 733 míst
- Tuzemský zbrojařský podnikatel raketově vystřelil do elitní stovky nejbohatších lidí planety a přeskočil přes sedm set globálních hráčů.
- Zatímco absolutní vládce žebříčku Elon Musk útočí na nepředstavitelný bilion dolarů, český zástupce znásobil svůj majetek díky globálnímu hladu po zbraních rovnou sedmkrát.
- Zjistěte, který z českých miliardářů se v žebříčku letos poprvé umístil.
Americký časopis Forbes vydal 40. ročník žebříčku světových miliardářů, který je podle serveru nejaktuálnějším přehledem nejbohatších lidí planety. Časopis píše, že během uplynulého roku bohatství bezprecedentním způsobem vzrostlo, což se projevilo i v žebříčku. Letošní seznam čítá 3 428 miliardářů, což je o 400 více než loňské rekordní číslo a zdaleka nejvíce od vzniku tohoto žebříčku v roce 1987. Nejbohatší lidé světa disponují společným rekordním jměním ve výši 20,1 bilionu dolarů (přibližně 422 bilionů korun), což je nárůst ze 16,1 bilionu dolarů v roce 2025. Napříč zeměkoulí má nyní dvanácti ciferné jmění rekordních 20 lidí.
Žebříčku vévodí podnikatel Elon Musk, a to již druhým rokem po sobě. S odhadovaným jměním 839 miliard dolarů je vůbec nejbohatším člověkem v historii. Jeho čisté jmění raketově vzrostlo od loňského roku o půl bilionu dolarů, a to díky nárůstu hodnoty společnosti Tesla a také SpaceX, která usiluje o vstup na burzu v roce 2026. Musk je prvním člověkem, u kterého bylo zaznamenáno pokoření hranice 800 miliard dolarů, a směřuje tak k tomu, aby se stal prvním světovým bilionářem.
„Je to rok miliardářů,“ řekl Chase Peterson-Withorn, hlavní redaktor Forbesu pro oblast bohatství. „Za uplynulých dvanáct měsíců přibyl na planetě více než jeden miliardář denně, jelikož boom na akciovém trhu poháněný umělou inteligencí vyhnal jmění do dříve nepředstavitelných výšin.“
Úspěch Strnada i Holečka
Žebříček je letos zajímavější i z pohledu Čechů. Největší vliv na to měl zbrojní průmysl. Na 69. pozici tento obor vystřelil majitele skupiny Czechoslovak Group Michala Strnada a rozšířil také počet českých zástupců. Od loňska totiž do žebříčku přibyl René Holeček, největší akcionář zbrojovky Colt CZ. Zatímco Strnadovi Forbes přisoudil 31,1 miliardy dolarů, zhruba sedmkrát více než loni, Holeček s odhadovaným jměním 1,3 miliardy dolarů vstoupil do žebříčku na pozici 2858.
Kromě nich v mezinárodním srovnání figurují ještě Renáta Kellnerová, Karel Komárek, Daniel Křetínský, Pavel Tykač, Radovan Vítek, Andrej Babiš, Pavel Baudiš, Aleš Zavoral, Marek Dospiva a Eduard Kučera. Celkem tak v žebříčku nalezneme dvanáct českých zástupců.
Naposledy se v první stovce umístil Petr Kellner v roce 2020, když obsadil stejně jako letos Strnad 68. pozici.