Nový Green Deal z dílny Evropské komise je tu. Tentokrát ale se soukromými penězi i s jádrem
- Evropská komise v úterý představila nový energetický balíček.
- Má posílit naši energetickou bezpečnost a podpořit „čistou“ a dostupnou energii.
- Jenže v Bruselu je vždy potřeba dát pozor na to, co z toho nakonec vyjde a jak dlouho to potrvá.
Balíček má tři pilíře. První se týká transformace energetiky. Komise spočítala, že si modernizace energetických zdrojů a přenosových sítí každý rok vyžádá 660 miliard eur do roku 2030. Veřejné rozpočty to neutáhnou, strategie proto správně cílí na soukromý kapitál, který by měly motivovat záruky a finanční injekce od Evropské investiční banky.
Druhý pilíř se zaměřuje na levnější energie pro domácnosti. Pomoct mají třeba snadnější změny dodavatelů, rychlejší rozvoj komunitní energetiky a celkově transparentnější trh. Komise ale taky chce po členských státech, aby snižovaly daně a poplatky za elektřinu. Ty dnes tvoří až čtvrtinu toho, co ve finále platíme. Zůstává to ale na nich a mělo by i do budoucna. Cena je vysoká také kvůli povolenkám a dalším rozhodnutím, která Evropská komise sama vymyslela a protlačila.
Přátelštější přístup k jádru
A pak je tady strategie pro malé jaderné reaktory, které by se mohly, i díky vyšším unijním investicím, v EU využívat od počátku 30. let. Na jaderném summitu v Paříži předsedkyně Evropské komise přátelštější přístup k jádru uvedla vzletnými slovy, že Evropa bývala průkopníkem v jaderných technologiích a může se jím opět stát.
Toto je klíčový detail. Šéfka komise Ursula von der Leyenová byla dlouhá léta členkou vlád Angely Merkelové, která před 15 lety jádro v Německu kompletně zařízla a destabilizovala tím i energetiku dalších evropských zemí. Pro tento krok ostatně sama hlasovala v Bundestagu. To nezmiňuji jako výsměch, ale jako ilustraci, jak moc se Evropa za poslední roky proměnila.
Mělo by to pro nás být poučení. Pokud má EU přežít jako průmyslová mocnost i jako místo, kde se dobře žije, nesmí už nikdy technologie podporovat či zatracovat podle aktuální módy. Potřebujeme neutrální, stabilní a předvídatelný rámec, který bude respektovat hospodářskou i bezpečnostní realitu, aby jakákoli modernizace ekonomiky vůbec mohla proběhnout.
VIDEO:Čína hraje s jinými pravidly, Evropu může zaplavit až 25 miliony aut, varuje šéf Porsche ČR Hurt v pořadu FLOW
Proatomové Česko
Energetickému balíčku můžeme pár věcí vytknout, určitě je v něm ale plno kroků správným směrem. Proatomové Česko s vlastním programem pro malé modulární reaktory může jen získat, pokud zvládne v nejbližších letech kompetentně vyjednávat. Správný je i důraz na přenosové sítě, které jsme dosud přehlíželi, stejně jako záměr využít nenahraditelnou sílu soukromého kapitálu.
Musíme využit této příležitosti a dotáhnout opravdové zrovnoprávnění zdrojů energie. Bez investorů se neobejdeme, jádro a plyn jsou nicméně v současné taxonomii znevýhodněné. A bez rozumné návratnosti se kapitál do energetiky nepohrne.
Zůstává nejistota, zda se povede všechno pozitivní naplnit, a to rychle. Mezitím nám totiž utíká čas. Velmoci hrají tvrdou hru, takže nás dohnala realita, kterou jsme léta ignorovali. Válka v Íránu právě přerušila pětinu globálních dodávek ropy a plynu, ceny každý den skáčou nahoru dolů. Směr, který naznačila Evropská komise, je správný, mnohem víc ale rozhodne naše rychlost a disciplína.
Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS.