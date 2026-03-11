Korejci rozjeli prodej trofejních pankráckých kanceláří. Bude to jeden z největších realitních obchodů letoška
- Na pražském trhu kanceláří bude k mání budova, kde sídlí například energetická skupina Orlen Unipetrol.
- Do bitvy o nízkoenergetickou architektonickou trofej se nejspíš opět zapojí draví tuzemští investoři.
- Důvodem prodeje je podle analytiků blížící se konec investičního horizontu.
Aktivita na trhu pražských prémiových kancelářských budov nepolevuje. Po loňském miliardovém prodeji souboru kanceláří Riverside se rozběhl prodej komplexu Main Point Pankrác, který dosud vlastní jihokorejská společnost Hana Financial Investment. Informaci e15 potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje s tím, že prodej mají na starosti společnosti Cushman & Wakefield a Savills. Ty se k prodejnímu procesu nevyjádřily.
Nízkoenergetická budova Main Point Pankrác z roku 2018, která se pyšní zelenou certifikací LEED Platinum, se v roce 2019 dostala do užší nominace na Českou cenu za architekturu. Komplex má celkem 26,5 tisíce metrů čtverečních administrativních a obchodních ploch v deseti nadzemních podlažích, v nichž sídlí například polská energetická společnost Orlen Unipetrol nebo česká pobočka globální poradenské firmy McKinsey.
Komplex pěti propojených zaoblených trojúhelníků má navíc výhodnou lokalitu a stojí hned vedle ještě ikoničtější budovy V Tower. „Budova představuje technologický i architektonický unikát v celosvětovém měřítku. Silnou stránkou je lokalita v rámci pankráckého kancelářského centra a dlouhodobé nájmy s významnými mezinárodními firmami,“ hodnotí Tomáš Szilagyi z poradenské společnosti Colliers.
Bude cena vyšší než při koupi?
Korejci kanceláře koupili od developerské společnosti PSJ Invest v roce 2019 za více než tři miliardy korun. Dnes je finální cena otázkou, na které se analytici neshodnou. „Main Point Pankrác je unikátní trofejní aktivum, a tak lze předpokládat, že finální cena překoná úroveň z roku 2019,“ myslí si Szilagyi.
Další zdroj však upozorňuje, že před sedmi lety byl trh kanceláří na vrcholu. „Byly nižší úroky, investoři se spokojili s nižšími výnosy z pronájmu a byli tedy ochotni vyšponovat cenu na úroveň, kterou dnes nebude lehké zopakovat. Nahoru však cenu bude tlačit apetit domácích realitních hráčů,“ sdělil zdroj, který si nepřál být jmenován.
Main Point Pankrác |
Někde mezi těmito názory stojí česká pobočka poradenské firmy CBRE. „Main Point Pankrác patří dlouhodobě mezi nejkvalitnější kancelářské budovy v Praze 4 – jak z pohledu lokality, tak technického standardu a obsazenosti. Očekáváme proto, že půjde o transakci s hodnotou přesahující 100 milionů eur,“ komentuje možnou cenovku Jakub Stanislav, vedoucí oddělení investičních nemovitostí společnosti CBRE v České republice. V přepočtu na koruny to znamená minimálně zhruba 2,5 miliardy korun.
Korejská společnost Hana Financial Investment na zaslané dotazy nereagovala. Analytici se však domnívají, že motivem je naplnění investičního horizontu. „Většina korejských fondů, které do Evropy vstoupily, má běžně kratší, pětiletý horizont. Český trh navíc momentálně vykazuje vysokou likviditu a poptávka po významných aktivech je natolik silná, že se divestice přímo nabízí,“ míní Szilagyi s tím, že tento typ transakcí standardně trvá přibližně půl roku.
Main Point tak může být další příležitostí pro české dravé kapitalisty a fondy, kteří v posledních letech absorbují takřka veškeré prodávané prémiovější reality, minimálně na pražském trhu.
Největším realitním obchodem loňského roku byl prodej obchodního centra Palladium, v segmentu kanceláří pak komplex Riverside. První nemovitost koupil za 17 miliard korun realitní fond Reico investiční společnosti Erste Asset Management, přes nějž investuje 150 tisíc klientů České spořitelny. Druhé aktivum zase za 7,3 miliardy korun kupuje finančník Radomír Lapčík.