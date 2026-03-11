Chystá se prodej softwarové firmy s klíčovým sídlem v Praze. Vynést může až 126 miliard
- Švédská investiční skupina EQT zahájila prodej softwarové firmy SUSE, který by podle odhadů mohl vynést až šest miliard dolarů.
- SUSE je významně spojená s Českem, v Praze má hlavní vývojové centrum a zhruba 200 zaměstnanců pracujících na klíčových produktech.
- EQT firmu stáhla z frankfurtské burzy v roce 2023 za 2,96 miliardy dolarů a nyní očekává výrazné zhodnocení investice.
Velká švédská investiční skupina, která drží aktiva za zhruba 270 miliard eur včetně online tržiště Vinted nebo jednoho českého startupu, rozjela první fázi prodeje softwarové společnosti, jejíž klíčová část sídlí v Praze. Firma byla v roce 2023 stažena z burzy a Švédové očekávají značné zhodnocení. Prodej by mohl vynést až šest miliard dolarů, zhruba 126 miliard korun.
Švédská skupina EQT má v portfoliu více než 300 firem z různých odvětví včetně informačních technologií. Investuje do velkých zavedených podniků a skrze sekci EQT Ventures také do začínajících startupů. Díky tomu už několik let drží podíl v české firmě Supernova zaměřené na AI, která loni nabrala další peníze od tchajwanského státního fondu Taiwania Capital (celkově už má asi 362 milionů korun). Jedním z největších aktiv EQT je nicméně softwarová společnost SUSE, která je nyní na prodej.
SUSE pochází z Norimberka, historicky je ale silně zakotvená v České republice. Praha je vedle domovského města hlavním centrem výzkumu a vývoje, pracuje na klíčových produktech. Z našeho hlavního města se řídí také interní IT, globální podpora, část marketingu nebo poradenské služby. Významu odpovídá i to, že Praha pravidelně hostí každoroční globální konferenci SUSECON, letos proběhne v Hiltonu u Vltavy.
SUSE je v současné době zřejmě největší nezávislou společností zaměřenou na vývoj Linuxu a otevřeného softwaru (open source). „Stalo se tak díky tomu, že byl Red Hat vcucnutý společností IBM,“ řekl už dříve pro e15 Nils Brauckmann, dnes již bývalý výkonný ředitel SUSE. Šlo o transakci za 34 miliard dolarů. Red Hat je přímou konkurencí SUSE a shodou okolností má rovněž nejdůležitější inženýrské centrum v Česku, dlouhodobě ho buduje v Brně.
SUSE vytváří vlastní linuxové distribuce a řadu dalších aplikací, které dodává primárně firmám jako Intel, Samsung, SAP, Airbus, Pfizer nebo Walmart. Roční tržby dělají zhruba 800 milionů dolarů a zisk EBITDA činí 250 milionů dolarů.
Český vývojářský tým pracuje na řadě hlavních produktů a patří mezi přispěvatele do vývoje linuxového jádra a dalších nástrojů. V Praze je zaměstnáno zhruba 200 lidí a otevřeny jsou další pozice. Zaměstnanci dostávají opce na akcie, na chystaném prodeji tedy mohou vydělat.
EQT nedávno najala investiční banku Arma Partners, aby zahájila první fázi prodeje SUSE. Majitel míří až na šest miliard dolarů. Firmu přitom v roce 2023 stáhl z burzy ve Frankfurtu za 2,96 miliardy dolarů. Tam vstoupila o dva roky dříve, primární úpis akcií vynesl 1,3 miliardy dolarů.
SUSE existuje od roku 1992. Firmu od té doby vlastnilo několik majitelů. Nejdříve šlo o podnik Novell aktivní v Česku. V roce 2011 SUSE za více než dvě miliardy dolarů převzala skupina Attachmate a o tři roky později Micro Focus. EQT vlastní SUSE od roku 2018.