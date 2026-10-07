Méně aut za vyšší ceny. Porsche má novou strategii pro cestu z krize
- Německá automobilka plánuje rozsáhlé úspory.
- Zaměří se na dražší vozy.
- Firma se potýká s vysokými náklady, americkými cly i čínskou konkurencí.
Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche plánuje v příštích letech výrazně snížit náklady. Firma ve zprávě o nové strategii rovněž uvedla, že hodlá klást menší důraz na objem prodeje a že se zaměří na nabídku automobilů nejvyšší třídy. Chce tak v budoucnosti prodávat méně vozů, ale za vyšší ceny, napsala agentura AFP.
„Naše strategie položí základy ke zvýšení efektivity, produktivity a ziskovosti Porsche,“ uvedl šéf podniku Michael Leiters. „Nyní se soustředíme zejména na snižování nákladů a posílení finanční pozice podniku,“ dodal.
Automobilka Porsche chce v rámci nové strategie zajistit, aby dosahovala ziskovosti i při objemu prodeje pod 200 tisíc vozů ročně. V loňském roce přitom dodala zákazníkům 279 tisíc vozů.
Německý automobilový průmysl se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel.
Přítěž koncernu
Automobilka Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu. Jejím většinovým vlastníkem nicméně zůstal německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.
Dozorčí rada koncernu Volkswagen minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku, který zahrnuje rozsáhlé rušení pracovních míst a omezení počtu modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Automobilka Porsche byla dlouhou dobu spolehlivým zdrojem zisků koncernu Volkswagen. V současnosti je však podle analytiků pro koncern spíše přítěží a dostává se do stínu Škody Auto. „Česká značka se fakticky stává novým Porsche celé skupiny,“ uvedl minulý měsíc nezávislý analytik automobilového průmyslu Matthias Schmidt.