Porsche pokračuje v masivních škrtech. Do roku 2035 zruší dalších pět tisíc míst
- Výrobce luxusních sportovních vozů Porsche do roku 2035 zruší v okolí německého Stuttgartu dalších pět tisíc pracovních míst.
- Pozice zaniknou v hlavním závodě Stuttgart-Zuffenhausen a ve vývojovém centru ve Weissachu, s odkazem na sdělení firmy o tom v pondělí informuje agentura DPA.
- Celkem zruší podnik v zemi v příštích letech více než každé třetí pracovní místo.
Společnost Porsche se zároveň dohodla, že výměnou za souhlas zaměstnanců s propouštěním bude garantovat, že provoz v dané lokalitě zachová o pět let déle, tedy právě do konce roku 2035. Podle vyjádření vedení a celopodnikové rady zaměstnanců jsou v tomto období vyloučeny nucené výpovědi. Porsche je součástí skupiny Volkswagen, stejně jako česká Škoda Auto.
Rušení pracovních míst by mělo postupovat sociálně odpovědným způsobem. Porsche spoléhá na přirozený úbytek zaměstnanců, programy částečného odchodu do důchodu a dohody o dobrovolném ukončení pracovního poměru.
Automobilka na konci roku 2024 v regionu Stuttgart zaměstnávala přibližně 22.200 lidí. O rok později se jejich počet snížil asi na 20.600. Celosvětově skupina koncem loňského roku dávala práci téměř 41.800 osob.
Firma je nucena šetřit
Čistý zisk automobilky Porsche, která byla kdysi pro koncern Volkswagen hlavním zdrojem zisku, se loni propadl o 91 procent na 310 milionů eur (7,5 miliardy korun). Pokles pokračoval i v letošním prvním čtvrtletí, byť pomalejším tempem.
Příčinou špatné situace podniku jsou problémy na čínském trhu, americká celní politika a nižší poptávka po elektrických modelech. K tomu přistoupila restrukturalizace společnosti a nutnost změnit celkovou strategii Volkswagenu, který je největším automobilovým koncernem v Evropě.