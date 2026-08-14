Bankroty a propouštění nejen v Německu. Automobilky nakazily celé odvětví
- Přestože prodej osobních automobilů roste, insolvencí v řadách prodejců nebo servisů přibývá.
- V době, kdy podniky potřebují investovat, aby prosperovaly i v rýsující se éře převážně elektrických automobilů, naopak narážejí na neochotu bank riskovat.
- Množí se tak připady, kdy prodejci nebo servisy (ne)dobrovolně končí.
Bolavé období evropského autoprůmyslu nepociťují jen automobilky a jejich dodavatelé, červené kontrolky se rozsvěcují také v účetních knihách leckterých prodejců nebo servisů. Množství jejich bankrotů nebo insolvenčních řízení totiž dlouhodobě narůstá na obou klíčových trzích v Německu a Francii.
Letos zatím nejhorší měsíc zaznamenalo Německo v dubnu. Tehdy zkrachovalo téměř 2300 společností, meziročně o sedm procent více, z toho přibližně každá desátá pocházela z odvětví obchodu, údržby a oprav motorových vozidel. Pololetní statistika zatím není k dispozici, na rozdíl od Francie. Tam v pololetí přibylo insolvencí mezi prodejci a servisy meziročně o jedenáct procent na 1594.
„Problémy v obchodu s motorovými vozidly trvají již dlouho. Potýkají se s nimi zejména malé autosalony provozované svými vlastníky,“ cituje insolvenční správkyni Juttu Rüdlinovou ze společnosti Pluta portál Automobilwoche. Členka představenstva Sdružení insolvenčních správců a správců konkursní podstaty Německa je ohledně budoucnosti skeptická: „V dohledné době se situace nezlepší.“
Bankroty a insolvence přibývají
Přestože prodej nových osobních automobilů v EU stoupá, v pololetí vzrostl o šest procent na 5,9 milionu vozů. Automobilwoche přičítá potíže v odvětví celkově obtížné ekononomické situaci a spotřebitelům tlumícím své výdaje.
Prodejci a servisy se dostávají do potíží v době, kdy by přitom nejvíce potřebovali investovat. Autoprůmysl prochází jednou ze svých historicky největších proměn, přechází na výrobu plně nebo částečně elektrifikovaných vozidel, což si žádá významné investice i v oblasti prodeje a servisu.
Najít pro tyto investice financování je však nezřídkakdy nemožný úkol. „Stejně jako v maloobchodním sektoru obecně, i firmy v automobilovém průmyslu se stále častěji potýkají s problémy s financováním a přístupem k úvěrům,“ říká Anita Wölflová, expertka mnichovského ekonomického institutu Ifo.
Dostupné statistiky by sice nestačily pro zhotovení skutečně reprezentativní analýzy, naznačují ale zřejmý trend - prodejci automobilů žádají o nové úvěry výrazně méně často. Z průzkumu Ifo vyplývá, že si ve druhém čtvrtletí sjednala úvěr se svou bankou pouze jedna ze šesti společností. O dva roky dříve to byl každý čtvrtý prodejce.
To by mohlo naznačovat, že ubývá prodejců, kteří potřebují externí financování. Skutečnou příčinu ale spatřuje Wölflová jinde, a to v prudce rostoucím podílu podnikatelů, kteří přiznávají potíže se získáním financování. Platí to pro obchodníky jak s novými, tak i ojetými vozy. „Je to nepříznivá zpráva, protože poptávka po nových a stále častěji i ojetých elektromobilech roste,“ konstatuje Wölflová.
Automobilové Německo v potížích
Prodejci a servisy, které chtějí prosperovat i v éře elektrických automobilů, tak musejí - podobně jako automobilky nebo dodavatelé - nejvíce investovat právě v těchto letech, kdy se rozhoduje o budoucích poměrech na trzích. Získat úvěr od klasických bank je však stále složitější, důvodem jsou i vyšší úrokové sazby.
Zástupci prodejců nebo servisů tak častěji míří k alternativním finančním domům, které akceptují vyšší riziko výměnou za zpravidla vyšší sazby. Rostoucí zájem hlásí třeba Iwoca Germany, německá divize britského fintechu, který poskytuje úvěry do půl milionu eur, a to hlavně malým a středně velkým firmám.
„V automobilovém průmyslu zaznamenáváme výrazný nárůst žádostí o úvěry,“ říká Fabian Platzen, generální ředitel Iwoca Germany. Ta má nyní mezi dlužníky asi 850 prodejců v Německu. „Prodejci se na nás stále častěji obracejí, když jim jiní finanční partneři snížili své úvěrové linky. Jen málokdo se dostane na počáteční úrokovou sazbu pod deset procent,“ říká Platzen s tím, že firmám půjčuje nanejvýš částku, která odpovídá pětině jejich tržeb. Rozhodující je ziskovost klientů.
Mnohem opatrnější nejsou jen banky, ale také společnosti, které by za standardní situace využily slabosti prodejců či servisů a vrhaly se na akvizice. „Najít kupce pro insolventní autosalon je stále obtížnější. Transformační proces a současná nejistota na trhu vedou k masivní neochotě investorů,“ tvrdí insolvenční správkyně Rüdlinová.
To ilustruje i příběh Preckel Automobile, tradiční skupiny z Porýní se stoletou historií. Ještě v roce 2017 patřila mezi dvacet největších skupin v Německu dle počtu prodaných nových aut, mezi kterými parkovaly i vozy značek Kia, Nissan, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, MG nebo Suzuki. V července Preckel ukončil podnikatelskou činnost, insolvenčnímu správci se nepodařilo najít pro jeho pobočky žádné kupce.
Podobně dopadla menší regionální skupina Autolöwen z Bádenska-Württemberska. Koncem dubna požádala o insolvenci a hledala investory pro osm provozoven. Kupec se našel jen pro jedinou z nich, zbývajících sedm skončilo, a asi stovka lidí přišla o práci.