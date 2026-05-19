Stellantis chystá elektroauto za 360 tisíc korun. Oživí malé vozy
Automobilka Stellantis plánuje od roku 2028 vyrábět v Itálii levný elektromobil E-Car s cenovkou kolem 15 000 eur.
Nová platforma bude sdílena napříč koncernovými značkami s cílem oživit segment malých evropských vozů.
Konkurenční Ford chystá do roku 2029 sedm nových modelů, přičemž ty menší vyvine ve spolupráci s Renaultem jako zbraň proti čínské konkurenci.
Nadnárodní automobilová skupina Stellantis plánuje uvést na evropský trh novou kategorii malých, cenově dostupných plně elektrických vozidel ve snaze oživit segment malých vozů v Evropě. Společnost to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Model E-Car se začne vyrábět v roce 2028.
Majitel značek Fiat, Opel a Citroën uvedl, že vozy se budou vyrábět v italském závodě Pomigliano d'Arco. Cena se bude pohybovat kolem 15 tisíc eur (364 400 korun), sdělil agentuře Reuters informovaný zdroj.
E-Car bude využívat partnerství s dalšími značkami k udržení nízkých nákladů a urychlení vývoje. Pomůže podpořit místní pracovní místa ve výrobě, uvedla společnost. Podle generálního ředitele Antonia Filosy je cílem využít poptávky po malých, stylových vozidlech vyráběných v Evropě pro evropský trh. E-Car bude k dispozici v nových modelech pro více značek, dodal Filosa.
Sedm nový modelů
Americká automobilka Ford v pondělí uvedla, že plánuje do roku 2029 uvést na evropský trh sedm nových modelů. Snaží se tak oživit klesající prodej osobních automobilů, čelit tvrdé konkurenci ze strany čínských výrobců a udržet si náskok na evropském trhu s užitkovými vozidly.
Pět z nových modelů Fordu budou osobní vozy, včetně malého elektromobilu a malého elektrického SUV. Budou se vyrábět v závodě Renaultu v severní Francii s využitím technologie této francouzské automobilky. Další tři modely budou SUV, jež budou k dispozici jak jako hybridní, tak jako plně elektrické modely.
Ford a Renault uzavřely partnerství na konci loňského roku. V prosinci oznámily, že budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Navzdory spolupráci zůstávají obě značky jasně oddělené, uvedly firmy. Kromě partnerství v oblasti elektromobilů podepsaly Ford a Renault i prohlášení o záměru spolupráce v oblasti lehkých užitkových vozidel v Evropě.
Tradiční evropští výrobci automobilů čelí tlaku čínských konkurentů - od společností BYD přes Changan až po Xpeng.