IKEA začala propouštět. Peníze jí odsávají i Temu a Shein
- Společnost IKEA propouští.
- Důvodem je opatrněji utrácející spotřebitel.
- Zisky IKEA se významně propadají i v Česku.
Nábytkářský gigant ze Švédska je v problémech. Tržby mu stagnují, náklady rostou a novodobá konkurence z řad čínských tržišť Temu a Shein – ale i Amazonu – sílí. Mateřská společnost Inter IKEA tak propouští 850 zaměstnanců, píše agentura Reuters. Tři stovky míst zaniknou v domácím Švédsku. Zda se propouštění dotkne i české divize IKEA, e15 zjišťuje.
Škrty tak pocítí asi tři procenta z 27,5 tisíců zaměstnanců celé skupiny. „V době, kdy je spotřebitelská důvěra velmi zasažena, reálné příjmy spousty lidí, obzvláště těch, které chceme oslovit, se opravdu snižují,“ přiznal finanční ředitel Henrik Elm. „Snižování našich cen nelze dosáhnout, pokud máme příliš vysokou nákladovou základnu,“ doplnil.
Zisk Inter IKEA se v posledním finančním roce propadl o 26 procent na 1,7 miliardy eur, tržby společnosti klesly druhým rokem v řadě. Elm přičítá výsledky i nižší spotřebitelské důvěře, kterou navíc dál oslabuje válka v Íránu a s ní související zdražování.
Výroba nábytku je energeticky náročná hlavně u dřevotřísky, skla, kovových dílů, lakování nebo sušení dřeva. Dražší ropa se promítá do cen pěn, plastů, lepidel, laků, fólií, textilií či obalů. Výsledkem mohou být dražší matrace, sedačky, kuchyně i plochý nábytek, tedy skříně, stoly nebo například police.
Jak zjistil web e15, IKEA prochází těžkými časy i na českém trhu. V posledním uzavřeném finančním roce, který končil loni v srpnu, firmě poklesl provozní zisk o 29 procent na 1,04 miliardy korun, zatímco tržby rostly o tři procenta na rekordních 13 miliard. I zisk IKEA na českém trhu klesal druhým rokem v řadě.
„Čelili jsme pokračujícím nákladovým tlakům napříč celým hodnotovým řetězcem – zejména v oblasti logistiky a vstupních materiálů, které se promítly do nákupních cen našich výrobků. Zároveň jsme se vědomě rozhodli významnou část těchto nákladů nepřenášet plně na zákazníky,“ vysvětlil propad zisků finanční ředitel Jan Váchal.