Česká spořitelna si vzala levnou půjčku. Profitovat může německý důchodce, závidět i Paříž
- Domácí bankovní instituci se podařil na mezinárodní scéně nevídaný kousek, když si dokázala půjčit levněji než přední evropská velmoc.
- Obří dluhopisová emise vyvolala mezi velkými zahraničními hráči mimořádný ohlas.
- Specifický typ cenných papírů slouží velkým investorům jako bezpečný přístav.
Na evropské finanční scéně se odehrál úkaz, který není zas tak běžně k vidění. A totiž, aby si soukromá firma dokázala půjčit výhodněji než celý stát. A to rovnou než vůdčí ekonomika eurozóny. V květnu se to povedlo České spořitelně, které velcí němečtí a rakouští investoři půjčili peníze s menšími obavami než třeba francouzské vládě. Svědčí o tom mírně nižší výnos požadovaný investory v obří eurové emisi nabízené Českou spořitelnou než ten, jaký trh aktuálně požaduje za dluh vydaný Elysejským palácem.
Velcí hráči se poprali
„Zájem investorů o aktuální emisi hypotečních zástavních listů nás pozitivně překvapil a není vyloučeno, že v budoucnosti přistoupíme k další emisi. Emise byla určena výhradně pro institucionální investory, přičemž takřka polovina z těch aktuálních reprezentovala institucionální investory z Německa a Rakouska,“ uvádí mluvčí České spořitelny Filip Hrubý o právě vydané obří emisi dluhopisů za pět set milionů eur, tedy v přepočtu kolem dvanácti miliard korun. „Výnos z emise bude v souladu s naší strategií využit na řízení likvidity a bilance České spořitelny,“ dodává Hrubý.
