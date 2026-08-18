Známé čínské automobilky dluží dealerům statisíce eur. Němečtí prodejci pozastavují spolupráci
- Číňané mají u svých dealerů i půlroční zpoždění s proplácením faktur a dluží stovky tisíc eur.
- Platební morálka značek Xpeng a BYD, které expandují do Evropy, tak šokuje prodejce.
- Někteří z nich pozastavují spolupráci.
Úspěšně expandují do Evropy a znásobují prodeje. Čínské značky BYD a Xpeng udaly jen v prvním půlroce 174 a 18 tisíc nových osobních vozů, v obou případech zhruba 2,5krát více než ve stejném období loni. Zdálo by se, že pro evropskou síť prodejců, bez nichž se čínská expanze neobejde, představují výhodný a rostoucí doplněk do nabídky. Realita je však často přesně opačná. Mnozí dealeři jsou naštvaní, někteří dokonce pozastavují spolupráci. Důvod je prostý: mimořádně špatná platební morálka dvojice zmíněných značek.
„Platební praktiky společnosti Xpeng jsou otřesné. Na smluvně dohodnuté platby, jako jsou dotace na pronájem nebo čtvrtletní bonusy, někdy čekáme déle než šest měsíců,“ cituje německý magazín Automobilwoche obchodníka, který si přál zůstat v anonymitě. Magazín má nicméně k dispozici účetní dokumenty prodejce, které mají potvrzovat neuhrazené pohledávky vůči Xpengu v řádu stovek tisíc eur za každou pobočku.
„Jsme likvidní a nehodláme na tom nic měnit. Proto nemůžeme akceptovat tato měsíční zpoždění,“ uvedl prodejce. Jeho tvrzení potvrzují i další partneři, kteří prodávají Evropanům vozy Xpeng. Stejný problém hlásí i dealeři největší čínské automobilky BYD.
Špatná platební morálka Xpeng a BYD
„Platební disciplína BYD se nedá srovnat s tím, na co jsou prodejci zvyklí u svých jiných značek,“ říká Andreas Knipp, předseda Asociace partnerů BYD. „Neuhrazené šestimístné částky (v eurech) nejsou neobvyklé,“ dodává Knipp. „Nestačí jen naházet auta na trh a pak strkat hlavu do písku,“ stěžuje si další prodejce, který si nepřál být jmenovat.
„I faktury v nízkých až středních čtyřmístných částkách musejí projít devíti fázemi schvalování,“ uvádí Knipp. Některá razítka mohou dát k platbám pouze oddělení v Číně, což proces dál prodlužuje. „BYD má vůči svým obchodním partnerům určitou skepsi a vše velmi pečlivě prověřuje,“ pokračuje.
I ti evropští partneři, s nimiž obří čínská automobilka spolupracuje řadu let, tak musejí čekat týdny i měsíce, a to i na marginální částky.
Kvůli mizerné platební morálce převážně automobilového průmyslu přijala loni v březnu čínská vláda novelu na ochranu malých a středních dodavatelů. Velkým firmám stanovila povinnost hradit dodávky zpravidla do 60 dnů od jejich převzetí. Agentura Reuters k tomu uvedla, že průměrná doba, za niž 33 čínských automobilek platilo dodavatelům a krátkodobým věřitelům, vzrostla z 99 dnů v roce 2019 na 108 dnů v roce 2024.
I proto dealeři podezírají čínské automobilky, že tato výrazná zpoždění nejsou náhodná. „Zdá se pravděpodobné, že Xpeng úmyslně odkládá platby tak dlouho, jak je to možné,“ říká jeho německý prodejce: „Výrobce zneužívá likviditu svých prodejců.“
Česká zkušenost s Čínou
Xpeng a BYD se k nařčení stavějí různě. První zmíněná potvrdila, že ke zpožděním dochází. Zdůvodnila je rychle rostoucími prodeji a výrazně vyšší pracovní zátěží. Za potíže se omluvila s tím, že pracuje na rychlém řešení. Obchodní centrála v Mnichově už měla přijmout nové zaměstnance, aby procesy a výplaty závazků zrychlila. Naopak BYD nepřipustila žádná zpoždění, její manažer pro německý trh Lars Bialkowski pouze uvedl, že je zlepšení administrativních a finančních procesů pro firmu prioritou.
Bez lokální rozsáhlé sítě prodejců se čínské značky neobejdou, pokud se chtějí stát evropským mainstreamem. Ilustrují to mimo jiné neúspěšné pokusy značek Polestar a Nio (obě mají čínského vlastníka) o přímý prodej koncovému zákazníkovi, připomíná Automobilwoche. Ostatně rostoucí a rekordní prodeje Xpengu i BYD jdou ruku v ruce s rozšiřováním dealerské sítě.
Obě značky expandují i na českém trhu. Xpeng sem oficiálně vstoupil začátkem letošního roku, do konce července prodal 116 nových osobních aut, vyplývá ze statistik Svazu dovozců automobilů. BYD formálně otevřel tuzemský trh začátkem loňského roku, v němž udal 54 vozů. Za sedm letošních měsíců jich přidal dalších 646. Na Xpeng mohou zákazníci narazit například na pobočkách v Praze-Motole, Brně, Hradci Králové nebo ve Valašském Meziříčí. BYD má přes deset poboček v největších českých městech.
Na praktiky čínských společností si v minulosti stěžovali i někteří čeští podnikatelé v rozhovorech pro e15, a to napříč obory. „Číňané nikdy nedodrželi slovo, byť se pod něj podepsali. Když mi někdo zavolá z Číny, ani mu nepředložím nabídku. Tečka. Nejednáme. Nechci ztrácet čas s někým, kdo mi uteče,“ řekl rázně například spolumajitel českého výrobce dronů Primoco Ladislav Semetkovský.
Kvido Štěpánek, jeden z nejbohatších Čechů a majitel výrobce autodílů Isolit-Bravo, zase vyloučil čínské společnosti z okruhu firem, jimž by byl ochoten svůj podnik případně prodat. Stejně se vyjádřil spoluzakladatel a majitel českého výrobce lokomotiv CZ Loko Josef Bárta. „Nikdy s nimi spolupracovat nebudu, i kdyby nabízeli hory s horákama. To vám řeknou všichni. Nedodržují bezpečnostní předpisy, zdržují je od práce. Rozdíl kultur považuji za velké nebezpečí,“ prohlásil Bárta.