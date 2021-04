Šéf Primoco UAV: S Číňany už nikdy jednat nebudu | E15.cz

Laikovi by se mohlo zdát, že je relativně snadné vaše letouny okopírovat a sám si je vyrábět. Čím to, že se tak zatím nestalo?

Na někoho můžeme působit jako přerostlí modeláři. Tak to ale není. Máme všechna povolení jako například Aero Vodochody. Okopírovat se dá všechno. Potřebujete ale erudici. Asie, Afrika a do značné míry i Evropa nemá lidi, kteří jsou schopni postavit letadlo.

Nakreslit a vyrobit jakékoliv vlastní letadlo od nuly zvládnou Rusko, Spojené státy, Francie a částečně Izrael. Česko umí malé letectví. Musíte mít školy, systém. Ten máme, byť u nás zaniká. To v Asii nebo konkrétněji v Číně nenajdete. Čína chrlí jedno auto za druhým, protože auto je primitivní na zkopírování. Letadlo ne. Nemají v tomto oboru mozky.

Ani Německo nemá průmysl, který dokáže letadlo od A do Z postavit – zvládne jen části. I když budete mít hromadu peněz, bez lidí letadlo neuděláte.

Letadla si sami vyvíjíte i vyrábíte, nacházíte k tomu potřebné odborníky v Česku snadno?

Teď se létá málo, takže je to snadné, vybíráte si lepší z lepších. Příjmy mají lehce nadprůměrné oproti standardní mzdě. V tomto se extra nevymykáme. Ve výrobě máme letecké mechaniky, všichni opravovali vojenská letadla či vrtulníky. Ve světě má Primoco deset konkurentů, hlavně z Ameriky a z Izraele a pár z Evropy, například rakouský vrtulník Schiebel.

Takže jste levnější než americká nebo izraelská konkurence?

Prodáváme za třetinu toho co Izrael nebo Spojené státy. Máme i geopolitickou výhodu. Muslimské země nikdy nenakoupí izraelský letoun a v zásadě ani americký. Zákazníci se tak často rozhodují mezi námi a Schiebelem. Základní set tří našich letadel se školením a díly stojí kolem 1,7 milionu eur, tedy zhruba 45 milionů korun. Letadlo vydrží 15 hodin ve vzduchu, senzory patří do světové špičky.

Letouny jsou určené primárně jako pozorovací. Jak dobře vidí?

Nejlepší senzor dokáže v noci na dvacet kilometrů detekovat, co držíte v ruce. Takový lepší foťák, co váží 25 kilogramů. Někteří zákazníci třeba chtějí detekci plynu, aby zachytili úniky z trubek. Objevují se technologie, které je detekují opticky. Dokážeme také odhalit miny.

Ve kterých regionech vidíte největší potenciál pro váš byznys?

Jeden náš dodavatel senzorů to řekl hezky: Polovinu prodám v Americe, polovinu v Asii. Do Afriky a Evropy jen sem tam nějaký ten kus.

Čím to je?

Regiony se zásadně liší tím, jak moc touží po technologickém pokroku a kolik do něj chtějí investovat. Polovina až dvě třetiny všech typů letadel skončí ve Spojených státech. Americké firmy vyrábějí pro armádu USA, naopak česká armáda takřka žádné takové prostředky nemá. Asie nakupuje strašlivým tempem, chce být technologicky vepředu. Afrika je super trh, překvapivě je tam spousta peněz. Problém je, že jsou ti lidé pomalí, aniž bych je chtěl urazit.

Afriku milují Číňané. Když dojde na placení, rádi si vezmou půdu či důl. Staví tam dálnice a další infrastrukturu. Africké státy platí tím nejhodnotnějším, co mají. Bojují proti skupinkám, co drancují krajinu v honbě za diamanty. Jsou skryté v horách či zalesněných územích. Když přiletí vrtulník, každý ho uslyší a uteče. Když přiletí bezpilotní letadlo, o kterém skupinky netuší, státy mají šanci je pochytat.

Proto cílíme na Afriku, ale i na Blízký východ, Asii a částečně na Evropu.

Proč Evropa nelační po nových technologiích tak jako Asie?

Vidíme to během pandemie. Nikdo nedokáže nakoupit vakcínu, natož bezpilotní letadlo. Je tu obří byrokracie, na všechno máte tisíc výběrových řízení, nikdo nic nedodržuje. Evropa je v rozkladu. Hodně cestuji, mohu porovnávat. Když se vracím domů, říkám si, že až jednoho dne náš blahobyt skončí, tak se z toho lidé zblázní.

Abych byl ale korektní, tak vznikla nová pravidla pro provoz dronů. Otevřela nám dveře. Legislativně bude jednodušší létat s letadlem našeho typu nad Evropou.

Primoco postupně snižuje ztrátu, loni činila necelých deset milionů. Kdy začnete vydělávat?

Doufám, že letos všechny historické ztráty zaplatíme. Chci uzavřít obchody za 300 až 800 milionů korun. Meziročně desetinásobně více. Realizujeme předjednané obchody. Chystáme i emisi akcií, k úpisu by mělo dojít v polovině května, můžeme takto získat až 150 milionů korun. Peníze poslouží k přípravám na stavbu v Písku i na nové projekty. Dnešní hodnota firmy je asi 1,5 miliardy korun.

Vaši výrobnu navštívil premiér Babiš, na Pražský hrad si vás nedávno pozval i prezident Zeman. Dařily by se obchody v Rusku a na dalších specifických trzích bez politické podpory? Letouny jsou přeci jen citlivé téma.

Když si myslíme, že nám tato podpora může pomoci, tak si ji vyžádáme.

Například v Číně, kde jste jednali o prodeji licence?

Na tu zapomeňte, té nikdy nic neprodám. Nezajímají nás Spojené státy a Čína. Američané vyrábějí sami pro sebe. A Čína? Podívejte, jak katastroficky dopadly naděje ohledně čínských investic v Česku. Smartwings jsou na hraně přežití. Číňané nikdy nedodrželi slovo, byť se pod něj podepsali.

Když mi někdo zavolá z Číny, ani mu nepředložím nabídku. Tečka. Nejednáme. Nechci ztrácet čas s někým, kdo mi uteče.

Zas tolik nás není, obchod děláme ve dvou lidech. Po světě sice máme zhruba stovku externích agentů, partnerů, kteří Primoco prodávají, nejsou to ale naši zaměstnanci. Hlavní práci dělám já a šéf obchodu Jakub Fojtík a nemůžeme ztrácet čas s někým, kdo nedrží slovo.

Politickou podporu si čas od času vyžádáme. S panem velvyslancem se ukážeme zákazníkovi. Naposledy v Rijádu na neformální večeři. Pan prezident Zeman nás také podpořil.

O čem dalším jste s prezidentem Zemanem hovořili?

Stále říká, že by měla armáda kupovat izraelská bezpilotní letadla. Tak jsem mu odpověděl, že je nepotřebujeme. Když chcete v této oblasti prodávat, zákazník se vás zeptá, kolik toho létá u vás doma v Česku. A já musím říct: nula. Zakázky máme i tak, ale třeba Aero Vodochody by letadlo L-39 NG bez domácí zakázky neprodalo. Snažíme se to politikům vysvětlovat.

Plánujete zdvojnásobit stávající výrobu, uzavřeli jste mnoho partnerství, často v exotických zemích. Jak si představujete Primoco v jeho konečné podobě, až bude „hotové“?

Můj cíl je vyrábět 250 letadel ročně, tedy asi jedno denně. Veškerá výroba zůstane v Česku, jednání o prodeji licence do Číny zkrachovala. Dnes vyrábíme zhruba třicet letadel ročně. Chystáme novou fabriku v Písku, kde vlastníme letiště. Veškeré činnosti tam zkoncentrujeme, vývoj, výrobu i vše ostatní. Nejde jen o letadla, musíme vyrábět náhradní díly zákazníkům, motory či podvozky.

V Asii, na Blízkém východě a v Indii budeme mít výcviková střediska. Ke každému letadlu totiž musíte vyškolit dva piloty. V Česku chceme vyrábět, výcvik pilotů a přidružené činnosti co nejvíce přiblížíme zákazníkovi.

Kdy máte zvýšení výrobní kapacity dokončit a jak komplikuje váš rozvoj pandemie?

Naopak, ta ho podporuje. Státy, často naši zákazníci, potřebují rychle kontrolovat hranice. Každý má ale omezené množství letadel. A když má létat spoustu letů v záchranné nebo policejní službě, tak mu nezbývá kapacita pilotů ani letadel. Hranice přitom v době covidu potřebujete kontrolovat. Bezpilotní prostředky to zvládnou, navíc rychleji a levněji. Komplikací je, že si někteří zájemci nemohli přiletět náš dron osahat, podívat se. Bez toho nekoupí nic.

Kolik strojů jste dosud prodali a na kolik máte objednávky?

Letos chceme udat alespoň osmnáct letadel. Rozpracovaných máme 233 objednávek. V letectví to tak chodí. Se zákazníkem jednáme několik let. Během té doby také poznáme, oč mu jde. A ne všem vyhovíme. Nechceme prodávat bojové drony. Každému, kdo chce vozit munici, říkáme, ať jde jinam. Stává se to často. Například africké země chtějí chránit zvířata před pytláky.

Změnila se struktura zákazníků od vzniku vaší firmy?

Zásadně. Původně jsme cílili na civilní sektor. Dnes to je ten státní. Chrání své hranice, pobřeží, ropovody či plynovody. Velkou budoucnost vidím v kalibraci letištních radiomajáků, které navigují letadla.

Patří mezi zákazníky české ozbrojené složky?

Zatím ne.

A budou?

Pevně věřím, že ano. Jednáme, brzy se výsledek dozvíte. Je tu armáda, policie a zpravodajské služby. Chceme dodávat všem. Zájem tu existuje. Otázka je, kdy se obchod uskuteční.

Na expanzi dronů sází řada futuristických projektů. Věříte, že některé uspějí?

Že vám e-shop doručí balík dronem, tomu nevěřím, toho se nedožiji. Když to ani autonomní auta nezvládnou po silnici, tak ani drony.

A co drony „taxíky“?

Nevěřím v elektrifikaci letectví. Jsem v tomto bačkora, sedím nohama na zemi. Vím, jak složitou legislativou procházejí naše letadla. V porovnání s tím jsou zmíněné taxíky sci-fi. Svět se zbláznil do elektřiny, moc tomu nerozumím, a všechna podobná vznášedla jsou na elektřinu. Žádné sériové elektrické letadlo přitom neexistuje, až na pár bláznivin. Osobně věřím ve vodík, a to i v automobilovém průmyslu. My létáme na automobilový benzin, ten je všude k dispozici.

Létajícím taxi nevěříte ani v progresivních destinacích, jako jsou například Spojené arabské emiráty?

Třeba tam budou odvážnější. Teď to jsou prototypy. Až ale tyto stroje začnou více létat, začnou i padat. Lidé otevřou oči a začnou řešit bezpečnost. Dnes upírají zraky jen na futuristický design. Například Slováci vyvinuli hybrid, AeroMobil. Není to ani dobré auto, ani dobré letadlo. Paskvil. Jenom se v tom zabijete. Na druhou stranu ale chápu, že to jsou stroje, které stojí na začátku nové technologické evoluce. Bez takových lidí by podobné produkty nevznikly. Vzpomeňme, jak vypadaly první mobily.

Čekají běžnou komerční leteckou osobní dopravu velké změny?

Vrátí se tam, kde byla. Začne se létat v moment, kdy se většina lidí naočkuje. Zřejmě byste měl mít právo očkování odmítnout, v takovém případě ale také nést patřičné důsledky, třeba velmi časté testování. Rozhodne tempo očkování.

V Rijádu mi řekli, že jestli chci naočkovat, tak mne vezmou do nemocnice. V Rusku jsem byl objednán za tři dny, všichni přitom řeknou: „Rusko fuj“. Přitom zavoláte a jste objednán zadarmo kupodivu. Platíte jen za prohlídku u doktora. Nechápu, že je Evropa zase tak pomalá. Látky jsou na trhu relativně dlouho. Chápu, že by vakcíny měli dostat zdravotníci jako první, ale lidé v produktivním věku, jenž odvádějí daně, to málo, ze kterého náš stát žije, by ale měli mít větší prioritu, než kterou mají.

Ladislav Semetkovský (43)