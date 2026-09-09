Český průmysl má novou výraznou tvář. Petr Očko povede jeden z nejvlivnějších svazů
- Petr Očko se stal novým generálním ředitelem Svazu průmyslu a dopravy ČR.
- Bývalý šéf CzechInvestu a náměstek ministra chce zlepšovat podmínky pro české firmy.
- Svaz zastupuje 11 tisíc firem, které zaměstnávají více než 1,3 milionu lidí.
Petr Očko se stává novým generálním ředitelem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ve funkci vystřídá Daniela Urbana, který v čele výkonného aparátu svazu skončil 24. července.
Očko na svaz přichází z Národní technické knihovny. Svaz průmyslu o tom ve středu informoval v tiskové zprávě. Generální ředitel má na starosti především každodenní chod organizace a řízení sekretariátu. Současně reprezentuje svaz na jednáních s partnery na národní i mezinárodní úrovni. Nejvyšším představitelem svazu je jeho volený prezident.
Bývalý šéf CzechInvestu chce snížit firmám byrokracii
Očko v minulosti působil mimo jiné jako předseda Technologické agentury ČR, generální ředitel CzechInvestu či náměstek ministra průmyslu a obchodu. Podle svazu v nové roli zúročí dlouholeté zkušenosti s vedením institucí, podporou průmyslu a podnikání, inovacemi a digitalizací i prosazováním zájmů českých firem na národní a evropské úrovni.
„Petr Očko velmi dobře zná fungování veřejné správy i potřeby firem a dlouhodobě se věnuje tématům, která budou klíčová pro konkurenceschopnost české ekonomiky. Věřím, že jeho zkušenost a schopnost propojovat různé světy budou pro svaz přínosem,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.
Svaz zastupuje firmy s více než milionem zaměstnanců
Očko se v nové roli chce zaměřit především na další posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, zlepšování podnikatelského prostředí a snižování administrativní zátěže firem. Důraz chce klást také na aktivní prosazování zájmů členů už při přípravě evropské legislativy a na podporu technologické transformace českého průmyslu. Jeho ambicí je zároveň dále rozvíjet svaz jako respektovaný hlas českého průmyslu a zaměstnavatelů.
Svaz průmyslu a dopravy ČR, který je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, reprezentuje 11 tisíc firem s více než 1,3 milionu zaměstnanců. Hájí a prosazuje jejich zájmy v evropských a mezinárodních organizacích. Snaží se také ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku české vlády s cílem vytvářet podmínky vhodné pro rozvoj podnikání v ČR.