Strnad ulovil další velké jméno. Komunikaci nové investiční skupiny řídí bývalý mluvčí Nečase i Pavla
- Nová investiční skupina Michala Strnada a dalších investorů AKIPIA získala posilu na komunikaci.
- Přichází bývalý mluvčí Nečasovy vlády, iniciativy Petra Pavla a mediální poradce frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.
- Skupinu AKIPIA tvoří tři nezávislí investoři, přesná výše jednotlivých podílů zatím není známá.
Nová ambiciózní investiční skupina jednoho z nejbohatších Čechů Michala Strnada a dalších dvou investorů na sebe letos v srpnu upozornila nedlouho po svém založení. Vznikla pouhý den před oznámením prvního velkého dealu, kterého se účastní. Před necelým měsícem majetkově vstoupila do společnosti ovládající klíčové pozemky na posledním prázdném území v širším centru Prahy, v Bubnech.
Nyní začínají být známé další kontury této skupiny, která může zhodnocovat desítky miliard Michala Strnada získané hlavně díky povedenému IPO společnosti CSG. Strategickou a externí komunikaci skupiny AKIPIA povede Jan Osúch. V oblasti komunikace, médií a politiky rozhodně nejde o neznámé jméno.
Nečas, Pavel i Brusel
Osúch působil v České televizi jako politický reportér a z médií zamířil na konci roku 2010 přímo do Strakovy akademie. V sedmadvaceti letech se stal tiskovým mluvčím vlády Petra Nečase (tehdy ODS). Ve funkci působil v období, kdy vláda prosazovala rozsáhlé reformy a současně čelila opakovaným sporům uvnitř koalice. Na Úřadu vlády skončil v březnu 2012. Osúch svůj odchod tehdy vysvětlil rodinnými důvody.
Další část jeho profesní dráhy už vedla převážně soukromým sektorem. Bezprostředně po odchodu z vlády nastoupil jako mluvčí cestovních kanceláří Fischer a Nev-Dama, které tehdy patřily do skupiny KKCG. V cestovním ruchu strávil čtyři roky a zodpovídal za komunikaci jedné z největších tuzemských cestovních skupin.
Na jaře 2016 změnil obor a přešel do pojišťovací skupiny Renomia. Nejprve měl na starosti její interní a externí komunikaci, následně se stal ředitelem public relations celé skupiny. V Renomii ale působil jen několik měsíců. Už v létě téhož roku zamířil do společnosti Travel Advance, která se specializuje na destinační marketing. Jako PR ředitel se věnoval především propagaci Dubaje ve střední a východní Evropě, konkrétně v Česku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Několik let se zároveň coby místopředseda podílel na vedení profesní organizace PR Klub.
Do politické komunikace se výrazněji vrátil kolem roku 2020. Zapojil se do iniciativy Spolu silnější Petra Pavla, kde vystupoval jako mediální zástupce a podílel se na veřejné komunikaci projektu ještě před pozdější Pavlovou prezidentskou kandidaturou.
V únoru 2022 pak Osúch zamířil do Bruselu. V Evropském parlamentu pracoval pro frakci Evropské lidové strany, kde měl původně na starosti komunikaci českých europoslanců s domácími médii a přibližování evropské agendy české veřejnosti.
Už ne family office
Původně zbrojař Michal Strnad pracoval na vytvoření rodinné investiční kanceláře. Tato nově vznikající struktura měla fungovat nezávisle na průmyslových aktivitách holdingu CSG a jejím primárním cílem měla být efektivní diverzifikace Strnadova soukromého portfolia. Na tom se nic nemění, ale místo rodinné investiční struktury vznikla rovnou investiční skupina.
Strnad založil investiční skupinu společně s bývalým dvorním právníkem Petra Kellnera Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou, bývalým investičním ředitelem Penty, který se Strnadem spolupracuje od července loňského roku.
Dosud není zcela zřejmé, jak jsou majetkově rozděleny podíly v nově vzniklé skupině. Brzobohatý, Šmrha a Strnad jsou členové správní rady skupiny. Šmrha je výkonným šéfem skupiny. Podle původních informací měl Strnadovi vést family office.
Šmrha je v pražském byznysovém prostředí uznávaným odborníkem na akvizice, ke Strnadovi přešel loni v době, kdy jeden z nejbohatších Čechů finišoval nákup fotbalového klubu Viktoria Plzeň. Někdejší investiční ředitel Penty měl naposledy na starosti rekordní akvizici 14procentního podílu v italské společnosti Pirelli, jednom z nejznámějších světových výrobců pneumatik, v níž se stal třetím největším akcionářem. A nyní pomáhal s dotažením dohody s Pentou na spolupráci v Bubnech.
Třetím mužem, který stojí za novou investiční skupinou, je zakladatel advokátní kanceláře BBH Tomáš Brzobohatý. Se Strnadem spolupracuje od září loňského roku a pomáhal mu například s letošním IPO společnosti CSG na amsterdamské burze.
Pro Petra Kellnera řídil například převzetí TV Nova, spojení České pojišťovny s Generali nebo nákup telekomunikačního obra O2 od španělské Telefóniky. Po Kellnerově smrti krátce působil ve vedení PPF jako zkušený manažer dosazený rodinou Renáty Kellnerové. Vazby s PPF přitom nezpřetrhal úplně. V posledním roce pracoval pro PPF a rodinnou společnost Kellnerových Amalar jako advokát na vybraných projektech.
Dlouhodobý investiční horizont
Skupina se podle dosavadních skromných vyjádření „zaměří na atraktivní tržní příležitosti a bude kombinovat silné kapitálové zázemí, flexibilitu a dlouhodobý investiční horizont“. Předmětem činnosti skupiny je podle zakladatelského právního jednání správa vlastního majetku, správa majetkových účastí a vyhledávání akvizičních příležitostí a investic.
Vytvořením struktury nové investiční skupiny Strnad před časem pověřil advokátní kancelář BBH. Do vedení tohoto projektu se pak přímo z BBH přesunul dlouholetý partner kanceláře Vladimír Uhde.
Strnadův krok kopíruje strategii dalších tuzemských miliardářů, kteří v posledních letech oddělují provozní byznys od správy rodinného jmění. Podobné struktury již dříve vybudovali například Renáta Kellnerová, Daniel Křetínský nebo rodina Komárkových.