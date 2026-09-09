Apple představí svůj první skládací iPhone. Cena provětrá peněženku víc, než se čekalo
- První telefon Applu s ohebným displejem by se měl jmenovat iPhone Ultra.
- Půjde o nejdražší model amerického výrobce, a to i kvůli prudce rostoucí ceně čipů a pamětí.
- Apple letos poprvé představuje v září jen své nejvyšší modely, ostatní novinky ukáže až na jaře 2027.
Zatímco Samsung či Huawei vyrábějí chytré skládací telefony už několik let, Apple stál stranou. To se teď mění. Ve středu v 19 hodin firma na tradiční akci ve své centrále v kalifornském Cupertinu představí svůj první model netradiční konstrukce.
Nový skládací iPhone Ultra bude typu „knížka“, při zavření by měl být oproti konkurenčním přístrojům širší a nižší. Při rozevření se bude podobat malému tabletu s poměrem stran 4:3. Unikátní má být i tloušťka přístroje, která se dostala pod pět milimetrů.
Makety nového modelu se objevují už od začátku roku, nejnověji byly k vidění na veletrhu v Berlíně. Podle uniklých informací by měla novinka nabídnout vnější OLED displej s úhlopříčkou 5,5 palce a uvnitř obří 7,8palcový displej s plynulou obnovovací frekvencí 120 Hz. Tělo přístroje má být chráněno titanovým rámečkem.
Zařízení pohání supervýkonný čip A20 Pro a disponuje velkorysou operační pamětí 12 GB. Nový operační systém iOS 27 přinese pokročilejší multitasking známý uživatelům iPadů. Špičkové budou i fotoaparáty, hlavní i širokoúhlý snímač budou mít 48 megapixelů.
Nejdražší v historii
Experti očekávají, že novinka bude nejdražším iPhonem v historii. Na českém trhu by se měla základní verze objevit za zhruba 65 tisíc korun, s největší pamětí přístroj vyjde na 80 až 90 tisíc. Důvodem je raketově rostoucí cena komponent a především paměťových čipů.
Firma představí i další novinky – iPhone 18 Pro a Pro Max. Velké změny nepřinesou, zásadnější inovace Apple přináší vždy po dvou letech, tedy až příští rok. Jisté je naopak to, že i v tomto případě nové modely mezigeneračně podraží. Odhadovaná cena pro české zákazníky začíná na 36 tisících. Představení základního modelu 18 i levnější verze 18e firma přesunula až na jaro 2027.