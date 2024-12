Omio je něco jako brněnské Kiwi.com. Internetová platforma umožňuje hledat vlaková, autobusová, lodní a letecká spojení a nakupovat jednotné jízdné společně s dalšími službami. Spolupracuje s firmami jako Amtrak, British Airways, Flixbus, Deutsche Bahn a podobně. Velká část byznysu se děje v Evropě, firma ale postupně expanduje. Začátkem příštího roku se chystá do byznysově atraktivní jihovýchodní Asie.

Omio se, podobně jako většina služeb tohoto typu, dostalo do velkých problémů během covidu. Začalo to v únoru roku 2020. „Během dvou dnů nám objednávky spadly na pět procent toho, co jsme do té doby dělali. Ráno byl byznys a večer už žádný nebyl. Lidé okamžitě zastavili nákupy spojené s cestováním,“ popsal pro e15 Vocetka.

Omio sbírá miliardy

Výkonný ředitel Naren Shaam doplnil, že firma registrovala desítky milionů eur ve zrušených jízdenkách a letenkách, které bylo nutné vrátit zákazníkům. Tehdy vypomohli investoři, kteří poskytli půjčku ve výši sto milionů dolarů, kterou mohli konvertovat do podílu ve firmě. Omio do té doby posbíralo 476 milionů dolarů od subjektů jako Goldman Sachs, Kleiner Perkins, Silver Lake, Temasek Holdings nebo zakladatele firmy SAP Hasso Plattnera.

Po odeznění covidových omezení se byznys zase rozjel a německý startup poprvé v prodejích překročil jednu miliardu dolarů. Letos se také poprvé dostane do zisku. A teď přichází další kolo financování. Investoři v čele s Hercules Capital poskytli Omiu úvěrové prostředky ve výši 120 milionů dolarů, asi 2,8 miliardy korun. Celkově tak podnik doposud čerpal prostředky skoro 600 milionů dolarů, více než 14 miliard korun.

Nová finanční infuze má sloužit primárně k nákupům konkurence, což by mohlo vést ke konsolidaci na trhu. Omio prozatím nakupovalo pouze jednou, když v roce 2019 získalo australskou službu Rome2rio.

Podobné konsolidace probíhají i v dalších segmentech softwaru a služeb pro cestovatele. Český jednorožec Mews vyvíjející software pro správu hotelů a pohostinství například v listopadu koupil další dva konkurenty ze Západu a celkem už jich takto posbíral jedenáct. I Mews využívá prostředky od investorů rizikového kapitálu.

Ve hře je vstup na burzu

Je možné, že Omio v budoucnu vstoupí na burzu. Shaam pro Bloomberg uvedl, že pokud se objeví strategický investor, který Omio k veřejným trhům přiblíží, firma tuto možnost zváží.

Z toho by těžili i zaměstnanci v Praze, kteří dostávají opce na akcie. Pražský inženýrský tým je pro rozvoj firmy důležitý, dát totiž dohromady data a různorodé IT systémy velkého množství dopravců a prodejců je technicky a procesně náročná disciplína. „Překonali jsme hranici 55 vývojářů a stále rosteme,“ doplnil Vocetka.