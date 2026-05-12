V Česku se peče další jednorožec. Firma úspěšného ajťáka má další miliardy od legend ze Silicon Valley
- Česko-americký startup Exaforce získal od investorů 125 milionů dolarů na rozvoj své unikátní platformy s inteligentními AI agenty.
- Inteligentní exaboti mají v bezpečnostních centrech nahradit tradiční systémy a dramaticky zrychlit vyšetřování kybernetických útoků.
- Za projektem stojí duo Singla a Pavlík, které má za sebou sérii miliardových exitů a inženýrské jádro firmy nadále buduje v Praze.
Mezi tuzemské startupy s největším objemem investovaného rizikového kapitálu se zařadil nový hráč. Česko-americká firma Exaforce v aktuálním investičním kole series B nabrala 125 milionů dolarů, asi 2,6 miliardy korun. Stalo se tak zhruba rok od první investice. Startup si už celkově přišel na 200 milionů dolarů.
Do nového investičního kola se znovu zapojily Khosla Ventures a Mayfield, velké fondy rizikového kapitálu ze Silicon Valley, které do Exaforce investovaly před rokem. Khosla například patří mezi první investory OpenAI. Připojily se také fondy HarbourVest, Peak XV a Seligman Ventures.
Nový obor, noví velikáni
Exaforce se řadí k nejvýraznějším hráčům v nově se formujícím oboru kybernetické bezpečnosti poháněné prvky umělé inteligence včetně velkých jazykových modelů. Analytická společnost Gartner firmu zařadila do svých reportů, což otevírá dveře do výběrových řízení a rozhodovacích procesů největších společností a organizací světa včetně Fortune 500. Největší cloud světa Amazon Web Services si loni Exaforce vybral do programu pro podporu AI startupů, kam se dostanou pouze dvě procenta uchazečů. Oznámení o nové investici do Exaforce se také objevilo na ikonické obrazovce burzy Nasdaq v New Yorku.
Exaforce nasazuje AI agenty, takzvané exaboty, jakožto automatizované obránce firemních sítí a systémů. Integrují se v rámci bezpečnostních operačních center (SOC) a dokáží vyšetřovat incidenty, upozorňovat na možné problémy nebo navrhovat a provádět opravy. Cílem je výrazně zvýšit efektivitu SOC.
Podobné technologie jako Exaforce už budují zavedené firmy v oboru typu SentinelOne (společnost má velký vývoj v Praze), CrowdStrike nebo Palo Alto Networks. Česko-americký startup se vůči těmto jménům vymezuje. „Exaforce jsme nevybudovali pouze jako vrstvu umělé inteligence nad existujícími nástroji, ale jako nativní nástroj,“ nastínil Ankur Singla, spoluzakladatel a výkonný ředitel Exaforce.
Singla firmu založil s Jakubem Pavlíkem, který dohlíží na vývoj. Oba mají společnou bohatou historii. Pavlík byl součástí malého týmu v písecké firmě TCP Cloud, kterou v minulosti za asi miliardu korun koupil Mirantis (toho před pár dny získal provozovatel AI datacenter IREN). Singla mimo jiné založil firmu Contrail Systems, kterou za 175 milionů dolarů prodal americké společnosti Juniper Networks, kterou za 14 miliard dolarů získal Hewlett Packard Enterprise. Singla pomohl TCP Cloudu dostat se k některým zákazníkům, třeba americké satelitní televizi DirecTV.
Když absolvent Stanfordu Singla rozjížděl svoji další firmu Volterra, na budování inženýrských kapacit tam přizval Pavlíka. Volterru v roce 2021 za půl miliardy dolarů koupil americký obr F5 Networks. Exaforce je třetí štací tohoto dua.
Exaforce má nyní 130 zaměstnanců a díky nové investici chce obchodně expandovat po celém světě. Pavlík pro e15 uvedl, že kapitálu je dost a že inženýrské centrum chce nadále rozvíjet v českém hlavním městě.
Případný exit Exaforce může být významný. Hackeři totiž používají umělou inteligenci k útokům a v boji proti těmto praktikám opět může pomoci AI. Tržní potenciál se bude zvětšovat. „Nabídka Exaforce je na trhu unikátní a dramaticky redukuje čas potřebný k vyšetřování bezpečnostních incidentů a detekci falešných poplachů,“ uvedl Pranay Anand, viceprezident japonské telekomunikační společnosti NTT Data, která patří k zákazníkům Exaforce.
Silná česká stopa v byznysu
Na trhu působí i další podobně specializované startupy jako Prophet Security, Dropzone AI nebo ReliaQuest. Jejich cílem je rozšířit či nahradit nástroje označované jako SIEM, které se používají pro detekci kyberbezpečnostních incidentů a jejich následné potírání. „SIEM slouží pro vyšetřování toho, co už se stalo. Exaforce umožňuje vyšetřit, co je pravda. To není vylepšení modelu SIEM, ale jeho náhrada,“ věří Vinod Khosla, legenda Silicon Valley (zakladatel Sun Microsystems) a investor do Exaforce.
Česko má ve vývoji umělé inteligence pro kybernetickou bezpečnost minimálně ještě jedno velmi slibné želízko v ohni. Aisle, startup bývalého šéfa Avastu Ondřeje Vlčka, dokáže najít zranitelnosti ve zdrojových kódech a navrhnout a otestovat opravy. Tým Aisle je plný lidí s tituly ze Stanfordu, MIT nebo Caltechu a mezi investory patří třeba Jeff Dean, hlavní vědec v Google DeepMind.