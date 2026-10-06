Český zbrojař financuje překvapivý obor. Vstupuje do závodu o léčbu rakoviny
- Fond Tech Horizons spojený s průmyslovou skupinou CSG Michala Strnada investuje do společnosti Sensible Biotechnologies.
- Startup vyvíjí technologii, která má zlevnit a zrychlit výrobu mRNA pro léčbu rakoviny či genetických onemocnění.
- Pro Tech Horizons jde o posun za hranice tradičních obranných technologií.
Investiční fond Tech Horizons, jehož klíčovým partnerem je průmyslová skupina CSG miliardáře Michala Strnada, rozšiřuje svůj záběr do biotechnologií. Vstupuje do slovensko-britského startupu Sensible Biotechnologies, který vyvíjí nový způsob výroby mRNA. Firma v investičním kole a prostřednictvím veřejné podpory získala celkem 47 milionů dolarů, tedy zhruba miliardu korun.
Samotné investiční kolo Series A vede společnost Oxford Science Enterprises. Sensible Biotechnologies může zároveň získat až 20 milionů dolarů od slovenské vlády a Evropské unie. Vedle Tech Horizons se na financování podílejí například polský fond OTB Ventures nebo In-Q-Tel, americký investiční fond spojený se zpravodajskou komunitou Spojených států. Mezi investory jsou také fondy Y Combinator, Isomer Capital, Kaya VC či BlueYard Capital a family office Christopha Hubera, spoluzakladatele německé biotechnologické společnosti BioNTech.
Sensible Biotechnologies se snaží změnit způsob, jakým se mRNA pro léčiva vyrábí. Technologie mRNA se celosvětově zviditelnila především během pandemie covidu-19 díky vakcínám společností BioNTech/Pfizer a Moderna, její možné využití je ale mnohem širší. Farmaceutické firmy ji zkoumají mimo jiné pro léčbu nádorových a genetických onemocnění.
Dnes se mRNA obvykle vyrábí mimo živé buňky takzvanou in vitro transkripcí. Podle Sensible Biotechnologies může při tomto procesu vznikat nežádoucí dvouvláknová RNA, která zvyšuje imunitní reakci organismu. Výroba je zároveň závislá na specializovaných surovinách a dodavatelských řetězcích.
Strategický význam pro celou Evropu
Startup založený Miroslavem Gašpárkem jde jinou cestou. Jeho platforma využívá geneticky upravené živé buňky, které samotnou mRNA produkují. Firma tento proces kombinuje s výpočetním modelováním a umělou inteligencí pro návrh a optimalizaci jednotlivých sekvencí. Podle společnosti se jí díky tomu podařilo jeden z optimalizačních cyklů zkrátit z 15 dnů na jediný den.
„Sensible Biotechnologies nás zaujalo především mimořádným zakladatelským týmem a technologií, která mění samotný způsob výroby mRNA. Místo nákladné syntézy ve zkumavce využívá upravené buňky jako továrny, které produkují výrazně čistší mRNA. Pro Evropu má tato technologie strategický význam: otevírá cestu k soběstačnosti ve výrobě léčiv nové generace pro zákeřné nemoci, jako je třeba rakovina,“ uvedl partner Tech Horizons Matej Luhový.
Firma nyní chce získané peníze využít především k dalšímu rozvoji technologie, automatizaci a rozšíření výrobních kapacit. Laboratoře provozuje v Oxfordu a Bratislavě a přístup získala také k výrobnímu zařízení na východním Slovensku. Se společností Sartorius připravuje kapacity pro výrobu mRNA v kvalitě využitelné při klinickém vývoji.
„Naší ambicí není jen umožnit vznik nové generace mRNA léčiv na choroby jako rakovina nebo nevyléčitelné dědičné choroby, ale také pomoci vybudovat biotechnologické výrobní kapacity, které budou Evropa, NATO a její spojenci stále více potřebovat pro ochranu zdraví a svou strategickou odolnost,“ řekl spoluzakladatel Sensible Biotechnologies Miroslav Gašpárek.
Od dronů a raket k biotechnologiím
Investice je zajímavá také posunem strategie samotného fondu Tech Horizons. Fond vznikl ve spolupráci venture kapitálových investorů a CSG a původně se profiloval především investicemi do obranných a bezpečnostních technologií zemí NATO a jeho spojenců. Jeho plánovaná investiční kapacita dosahuje 150 milionů eur, tedy přibližně 3,7 miliardy korun.
Portfolio fondu dosud tvořily zejména firmy blízké klasickému defence-techu. Investoval například do ukrajinského startupu Bavovna vyvíjejícího navigaci pro drony, společnosti Vidar Systems zaměřené na akustické lokalizační systémy nebo amerického Firehawk Aerospace, který využívá 3D tisk při výrobě raketových motorů a tuhého paliva.
Letos na jaře měl Tech Horizons podle partnera fondu Tichomíra Jenkuta deset startupů v portfoliu a dlouhodobě počítal s jeho rozšířením na 30 až 35 společností. Jeho strategií je především hledat technologie v Evropě a teprve v případě, že na kontinentu chybějí, zaměřovat se na další země NATO a jejich spojence.
Biotechnologie přitom nebyly mimo původní investiční záběr fondu. Už při jeho vzniku patřily vedle umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, aerospace nebo nových materiálů mezi oblasti, do nichž chtěl kapitál směřovat.
U Sensible Biotechnologies se s obranným zaměřením fondu propojuje především otázka biologické bezpečnosti. Firma tvrdí, že schopnost rychle navrhnout a lokálně vyrábět mRNA by mohla při vzniku nové epidemie či jiné biologické hrozby zkrátit dobu potřebnou k přípravě odpovídajících léčebných prostředků. Projekt už získal podporu NATO, slovenské vlády, Evropské unie i německé agentury SPRIN-D a byl zařazen mezi významné projekty společného evropského zájmu, takzvané IPCEI. „Odolnost dodavatelských řetězců v biotechnologiích je dnes pro bezpečnost Evropy stejně zásadní jako obranný průmysl,“ dodal partner Tech Horizons Matej Luhový.