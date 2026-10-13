Dělení ČEZ může zpomalit dávná kauza za 17 miliard. Firma ale v plánu pokračuje
- ČEZ zasáhla letitá kauza Diag Human.
- Lucembursko mu zablokovalo podíly v tamních firmách, přes které ovládá distributora plynu GasNet. Vedení ČEZ se chce bránit u soudu.
- Část akcionářů se obává zpomalení procesu rozdělení energetického kolosu.
Na ceně akcie ČEZ to znát není, část investorů do energetické společnosti ale ta zpráva zneklidnila. V pondělí večer ČEZ uvedl, že kvůli rozhodnutí lucemburské soudní vykonavatelky nemůže nakládat s podíly v tamních společnostech Czech Gas Networks (CGN) a Czech Gas Networks Investments (CGNI).
Krok souvisí s letitou kauzou Diag Human a snahou podnikatele Josefa Šťávy domoci se odškodnění od českého státu ve výši kolem 17 miliard korun. Česko má v ČEZ 70procentní majetkový podíl.
ČEZ přes podíly v těchto lucemburských schránkách ovládá distributora plynu GasNet, který se má stát součástí letos vzniklé ČEZ Energy. Tedy struktury, do které má podnik převést svá nevýrobní aktiva. Podíl v ČEZ Energy má následně prodat soukromým investorům. Záměr s výhledem na pozdější zestátnění výrobní části ČEZ schválila letošní valná hromada.
Příprava ČEZ Energy pokračuje
„Na přípravě ČEZ Energy pokračujeme. Deklarovaná omezení v nakládání – která neuznáváme a proti kterým se budeme bránit – se vztahují pouze na Lucembursko. Zatímco GasNet, ČEZ i ČEZ Energy jsou české společnosti,“ napsal ředitel komunikace ČEZ Roman Gazdík. Na doplňující dotazy e15 reagoval sdělením, že firma nyní víc uvádět nebude.
„Pokud se převod GasNet zablokuje, teoreticky existují dvě možnosti: počkat na zrušení opatření, nebo pokračovat v restrukturalizaci ostatních aktiv a GasNet vložit později?“ spekuluje nad případným zásahem do harmonogramu prodeje části ČEZ Energy makléř Fio banky Pavel Hadroušek. Podle interpretace bývalého předsedy spolku minoritních akcionářů ČEZ Pavla Grünfelda lucemburské opatření fakticky prodlužuje fázi rozdělení společnosti.
Z provozního hlediska je dopad na ČEZ prakticky nulový, řekl ale analytik XTB Tomáš Maxa. Na akciích to může podle něj vyvolat krátkodobou nervozitu a mírný tlak směrem dolů, ČEZ již ale oznámil okamžité právní kroky k obraně, které by mohly vyjasnit situaci v jeho prospěch.
ČEZ chtěl dokončit převod nevýrobních společností pod ČEZ Energy nejpozději do konce prvního čtvrtletí příštího roku. V srpnu korporace začala s oceňováním majetku pro připravované vyčlenění. Vedení ČEZ v dubnu navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit kromě GasNet například i ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services. Společnost si v nové dceřiné firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část později nabídne investorům.
ČEZ: Rozhodnutí je šikanózní
ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Firma předpokládá, že ke zrušení opatření lucemburských úřadů dojde v řádu měsíců. „Společnost ČEZ považuje obě rozhodnutí za nezákonná a představující šikanózní výkon práv vůči společnosti ČEZ. Společnost Diag Human SE nemá ani nikdy neměla vůči společnosti ČEZ ani vůči žádné jiné společnosti ze Skupiny ČEZ žádný právní nárok ani jiný právní titul, na jehož základě by se mohla vůči těmto společnostem domáhat jakéhokoli plnění nebo vůči nim činit právní kroky,“ oznámila firma.
„I přes státní podíl je ČEZ soukromá společnost, takže z tohoto pohledu je rozhodnutí soudu poměrně překvapivé,“ komentuje vývoj kauzy analytik J&T Banky Milan Lávička. Zástupci ČEZ jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) přesvědčeni, že uspějí.
Babiš připomněl, že stát nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human a bude se podle něj bránit dál. Uvedl, že za jeho řízení vláda vždy dělala maximum, aby v tomto sporu uspěla.
„Nejde o šikanu, tím méně zaměřenou vůči společnosti ČEZ, ale o léta odkládaný výkon práva věřitele vůči dlužníkovi. Jádrem problému je chování dlužníka, České republiky, jež odmítá splnit své závazky, nařízené pravomocnými rozsudky nezávislého soudu," sdělila advokátní kancelář Jana Kalvody, která Diag Human právně zastupuje.
Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí.
Verdikt londýnského soudu loni potvrdil nárok Šťávy. Server HlídacíPes.org pak letos v lednu uvedl, že firma Diag Human zahájila právní kroky pro vymáhání odškodného a zaměřila se na dvě firmy, v nichž má podíl ČEZ. Společnost ČEZ tehdy sdělila ČTK, že fungování firmy GasNet se to nedotklo.
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