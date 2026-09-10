ČEZ už zdražil část fixací. Ceny energií dál prudce rostou, reaguje i akcie
- Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu skokově vzrostly.
- Situace dopadá i na část zákazníků ČEZ s končící fixací, projevila se také na akciích firmy.
- Očekávání drahých energií může podle analytiků ovlivnit také určení hodnoty ČEZ při dělení a zestátnění firmy.
Návrat cen ropy a plynu na úrovně před únorovým útokem USA a Izraele na Írán se odkládá. Prezident USA Donald Trump původně plánoval dosažení mírové dohody s islamistickým režimem na konec srpna. Nyní ale tvrdí, že válka s Íránem neskončí dřív než po volbách do Kongresu. Ty se konají třetího listopadu.
Cena fosilních paliv, pro jejichž přepravu je zásadním bodem Hormuzská úžina u břehů Íránu, zásadně zvyšuje kurzy i na lipské energetické burze. Od hodnoty kontraktů na budoucí dodávky elektřiny se s odstupem odvíjí mimo jiné i její cena pro domácnosti.
ČEZ od září přistoupil ke zdražení některých tarifů elektřiny a plynu, kterým končí fixace. Na energetické burze ale mezitím ceny termínovaných kontraktů dál rostou. Cena elektřiny pro příští rok vyskočila za měsíc o téměř 25 procent.
„Elektřina 2027 se už celkem jistě dostane do pásma 140 až 160 eur za megawatthodinu. Na začátku roku to vypadalo na 80 eur,“ upozornil minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr s tím, že citelně poskočily i ceny plynu. Pro rok 2027 se pohybují kolem 60 eur za megawatthodinu, ještě koncem června byly zhruba poloviční. To je vývoj, který se už projevil také na tržní hodnotě ČEZ.
ČEZ zdražil některé fixace
- Společnost ČEZ od konce prázdnin zvýšila ceny části fixovaných ceníků elektřiny i plynu.
- Cena elektřiny tarifu „Bez starostí“ se závazkem na jeden a dva roky vzrostla o šest procent. Tříletý tarif zdražil o sedm procent.
- Tarify s fixací plynu zdražily více, a to o 17 až 19 procent.
- Podle mluvčího ČEZ Romana Gazdíka ale platí, že u dalších produktů včetně hlavního ceníku na dobu neurčitou teď firma změny neplánuje.
Akcie ČEZ u rekordu
Přes prázdniny posílily akcie českého energetického kolosu o 14 procent k téměř 1400 korunám za akcii. Zhruba dvacetikoruna jim chybí k dosažení dosud nepřekonaného kurzu z roku 2007. Investoři vyhlížejí další růst hrubých provozních zisků ČEZ. Jejich odhad za letošní rok už firma dvakrát navyšovala, naposledy před měsícem v době opatrných nadějí na brzké vyřešení americko-íránského konfliktu.
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