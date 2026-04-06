Dražší naftu Češi netankovali čtyři roky. Ceny se před regulací marží dostaly k padesátikoruně
- Nafta je v Česku nejdražší za více než čtyři roky, benzin za téměř tři a půl roku.
- Od začátku války na Blízkém východě zdražila nafta o víc než 15 korun a benzin asi o osm.
- Vláda od středy zavádí strop na marže distributorů a snižuje spotřební daň na naftu.
Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil v průměru o 14 haléřů na 41,63 koruny za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ceny rostou kvůli zdražování ropy poté, co Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země s americkými základnami.
Od začátku války na Blízkém východě stoupla cena nafty v Česku už o více než 15 korun na litru. Benzin zdražil o zhruba osm korun. Meziročně benzin zdražil o 6,58 koruny a nafta o 14,30 koruny. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března roku 2022. Benzin byl dražší naposledy v listopadu 2022.
Vláda od středy v reakci na růst cen zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň na naftu. Marže obchodníků s palivy bude nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv. Začne od úterý odpoledne, kdy ministerstvo financí stanoví cenu pro středu.
Nejlevnější benzin natankují v Česku aktuálně řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,22 koruny. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji, litr za 48,09 koruny. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze - benzin za 42,40 koruny a nafta za 49,16 koruny.