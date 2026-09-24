Nafta je pár haléřů od historického rekordu. Od října stát znovu zasáhne do cen
- Cena nafty v Česku se blíží rekordní hodnotě z března 2022, ve středu stála v průměru 49,52 koruny za litr.
- Benzin nyní stojí 45,91 koruny za litr, dražší byl naposledy v létě 2022.
- Od minulé středy nafta zdražila o 1,27 koruny, benzin o 1,62 koruny, vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005.
Doposud nejvyšší cenu nafty CCS evidovala 13. března 2022, kdy stála 49,57 Kč/l. U benzinu činí rekord z 23. června 2022 47,97 koruny za litr. Pohonné hmoty zdražují v reakci na situaci na trhu s ropou, na němž se projevuje další eskalace konfliktu na Blízkém východě. V meziročním srovnání je nyní benzin o 11,50 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili asi o 16,40 koruny na litru méně.
Vláda od října obnoví regulaci cen paliv. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 koruny za litr paliva. Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu, u benzinu zůstane beze změn. Stát navíc začne uplatňovat mimořádnou daň vůči rafineriím, zdaňovat bude jejich zvýšenou marži oproti loňskému roku.
Nejdražší benzin natankují řidiči v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 46,40 koruny. Nafta je nejdražší v Kraji Vysočina, litr tam prodávají průměrně za 49,70 koruny. Naopak nejlevnější paliva natankují řidiči v Karlovarském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 45,58 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 49,39 koruny.