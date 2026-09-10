Benzin je nejdražší za poslední čtyři roky. Babišova vláda do cen zatím zasahovat nechce
- Ceny paliv zvyšuje pokračující konflikt na Blízkém východě.
- Vláda odmítla opět omezovat marže pumpařů nebo snižovat spotřební daň.
- Nejdražší paliva tankují řidiči tradičně v Praze.
Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Ceny nafty i benzinu vzrostly v průměru téměř o dvě korun. Benzin byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vláda o drahých pohonných hmotách v pondělí jednala, rozhodla se ale, že nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot.
Cena benzinu Natural 95 stoupla v průměru na 44,22 koruny a nafta 47,79 koruny za litr. V meziročním porovnání je nyní benzin dražší zhruba o 10,50 koruny na litru, za naftu platili motoristé před rokem o asi 15,50 koruny na litru méně. Do cen paliv letos výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě, který začal koncem února.
Mezi regiony v Česku nabízejí nyní nejdražší paliva pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 45,05 koruny, nafta se tam tankuje za 48,86 koruny za litr. Naopak nejlevnější benzin natankují řidiči v Libereckém kraji, kde je litr v průměru za 43,89 koruny. Nafta je nejlevnější v Pardubickém kraji, litr tam prodávají průměrně za 47,25 koruny.
Úleva na dani stála miliardu měsíčně
Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. V době vládního cenového opatření byla nafta nejdražší hned na jeho počátku 8. dubna, kdy ji benzinové pumpy mohly prodávat nejvýše na 49,59 koruny. Pro benzin byla v ten den stanovena maximální cena 43,15 koruny za litr. Vůbec nejdražší směl být benzin v druhé polovině května, pro pátek 23. května platilo maximum 45,23 Kč a následující víkend pak 45,11 koruny za litr.
Ministerstvo financí stanovilo jako opatření proti vysokým cenám paliv letos od dubna do července maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy na koncové ceny. U nafty zároveň snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.
Ceny pohonných hmot ovlivňuje to, že Írán letos v reakci na útoky Spojených států a Izraele uzavřel Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro vývoz ropy z Perského zálivu. V důsledku toho zdražila ropa na světových trzích, což se promítá i do cen pohonných hmot. Před konfliktem mohli řidiči v Česku natankovat Natural 95 v průměru za 33,60 koruny za litr a diesel je vyšel na zhruba 33 korun.