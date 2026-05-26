Jak bude vypadat Česko za deset let? REsummit e15 otevře budoucnost měst i realit
- REsummit e15 se zaměří na budoucnost realit, developmentu a měst v Česku.
- Program propojí developery, investory, architekty i zástupce veřejné správy.
- Řešit se bude bydlení, nové čtvrti, kapitál, energetika i proměna veřejného prostoru.
Jaká bude tvář Prahy a celého Česka za deset let? Právě na tuto otázku se zaměří e15 REsummit 2026, který propojí svět realit, architektury, urbanismu, investic i městské infrastruktury. Akce se uskuteční v Nové Spirále na pražském Výstavišti a nabídne pohled na to, kde budeme v budoucnu bydlet, v jakém prostředí budeme pracovat a jak se budou proměňovat místa, v nichž trávíme volný čas.
Program se zaměří na témata, která dnes určují podobu českých měst i developerského trhu. Řeč bude o stavebním právu, realitních fondech, strategiích investorů, energetice, využití umělé inteligence v architektuře, výstavbě nových čtvrtí i odlivu českého kapitálu do zahraničí. V jednotlivých debatách vystoupí zástupci developerských skupin, fondů, architektonických studií, měst, finančního trhu i veřejné správy.
RESummit e15 tak nabídne nejen debatu o číslech, výnosech a projektech, ale hlavně o tom, jak se velké investice promítají do každodenního života. Od dostupnosti bydlení přes podobu veřejného prostoru až po nové sportovní arény či energetiku měst. Cílem je ukázat, kdo a jak dnes formuje prostředí, ve kterém bude Česko žít v příští dekádě.