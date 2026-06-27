Pozor při cestě na letadlo. Jak nezmeškat let z Prahy, radí zástupce letiště Kučera
- Zástupce Letiště Praha Martin Kučera varuje v rozhovoru pro FLOW před nejčastějšími chybami před dovolenou.
- Cestu na terminál letos komplikuje rozsáhlá oprava dálnice D7. Řidiči by měli počítat s kolonami, ve špičce je lepší využít MHD.
- K pohodlnému odletu letos přispívá nová digitální asistentka AVA a více samoobslužných přepážek pro odbavení zavazadel.
Dětem v Česku začínají prázdniny a s nimi také cestovatelský nápor, na který se připravuje i Letiště Praha. To letos očekává rekordní sezonu s 18,3 milionu cestujících. Přestože se vedení letiště na hlavní sezonu připravilo a posílilo personál i technologie, lidé si odlet často komplikují sami zbytečnými chybami. Člen představenstva Letiště Praha Martin Kučera v rozhovoru pro pořad FLOW popsal, s čím se letištní personál potýká nejčastěji, a přidal rady, jak se vyhnout stresu.
E-doklady nepomůžou
Nejčastější kámen úrazu začíná u cestovních dokladů. Mnoho lidí si podle Kučery až na letišti uvědomí, že jim propadl pas. Další zapomínají na pravidlo, že pro cesty mimo Evropskou unii musí být doklad platný ještě alespoň 90 dní po návratu.
Dalším problémem, se kterým se na letišti často setkávají, je spoléhání na digitalizaci. „E-doklady jsou fantastická věc, máme je všichni v mobilu, ale cestovat se s nimi nedá. Je to prostě jen pro náš lokální svět v České republice,“ varuje v pořadu FLOW Kučera a dodává, že bez fyzických dokladů mimo Česko prostě neodletíte.
Powerbanky i e-cigarety na palubu
Velký problém stále představuje balení kufru. Do odbaveného zavazadla nepatří ani powerbanky, ani e-cigarety. I v tomto lidé často chybují. Vše, co obsahuje akumulátor, si musí cestující vzít s sebou na palubu.
„Pozor si dejte také na elektroniku, která se může v kufru sama spustit, jako jsou elektrické zubní kartáčky nebo holicí strojky. Stává se, že se v zavazadle spustí, a my pak musíme řešit vibrující zavazadlo. Je to bezpečnostní hrozba, takže nastupuje pyrotechnická služba, což způsobuje dočasné pozastavení provozu,“ radí zástupce letiště.
Cestu zkomplikují bagry
Než cestující dorazí k odbavení, musejí letos překonat velké dopravní komplikace. U letiště začala rozsáhlá stavba mimoúrovňové křižovatky propojující dálnici D7 a Pražský okruh. Na příjezdu k letišti se tvoří velké kolony a Kučera apeluje na dostatečnou časovou rezervu. Zdržení totiž může znamenat desítky minut.
„Letadlo prostě jednoduše nepočká a nelze se na to ani pojistit, dopravce tu situaci nemá pod kontrolou,“ zdůrazňuje. Letos proto radí nespoléhat jen na auta, ale raději využít městskou hromadnou dopravu.
Rychlejší odbavení
Pokud lidé přijedou včas a mají v pořádku doklady i zavazadla, čeká je na samotném letišti řada novinek, které odbavení výrazně urychlují. Už rok na Terminálu 2 fungují nové bezpečnostní rentgeny, díky nimž lidé nemusejí vyndávat z tašek elektroniku ani dodržovat limit 100 ml pro tekutiny. „Zvyšuje to propustnost téměř o 50 procent. Naším standardem je, abychom v 98 procentech času neměli frontu delší než 10 minut,“ říká Kučera.
Novinkou je také 24 samoobslužných stanovišť pro odevzdání zavazadel a chytrá digitální asistentka AVA, která s vámi už doma prostřednictvím chatu vyřeší, z jakého terminálu odlétáte nebo jaká jsou pravidla pro nadměrná zavazadla. AVA už úspěšně odbavila přes 70 tisíc podobných dotazů a podle Kučery si ji cestující chválí.
Jaké nové dálkové i evropské destinace Praha pro letošek získala? Kdy se cestující konečně dočkají vlakového spojení na letiště? A v jaké fázi je ambiciózní projekt Airport City? To jsou další témata, která moderátorka Veronika Jonášová s Martinem Kučerou v pořadu FLOW probírala. Podívejte se na video ve článku.