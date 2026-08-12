SÚKL varuje před nebezpečným padělaným lékem pro muže
- Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varuje před výskytem padělané šarže hormonálního přípravku Nebido, který se předepisuje mužům při nedostatku testosteronu.
- Falešný lék s označením šarže KT0S5T4 odhalily úřady v Brazílii, v oficiální české distribuční síti se podle hlášení nenachází.
- SÚKL přesto vyzývá tuzemské lékárny, distributory i lékaře k obezřetnosti a žádá o okamžité nahlášení případného záchytu.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varuje před falešným medikamentem určeným k léčbě dospělých mužů. Na nebezpečné neoriginální balení upozornily úřady v Brazílii, kde byl padělaný lék zachycen.
Konkrétně jde o hormonální přípravek Nebido, který se využívá při nedostatku testosteronu u mužů. Varování se týká šarže s označením KT0S5T4 a datem expirace 04/2028. Podle tuzemského kontrolního úřadu se tato konkrétní šarže podle oficiálních hlášení v běžné české distribuční síti nenachází.
Na výskyt padělku upozornila tamní zdravotnická agentura Anvisa, která v Brazílii okamžitě nařídila stažení a zabavení těchto produktů. Výrobce a držitel registrace, společnost Grünenthal do Brasil Farmacêutica, potvrdil, že o existenci falešné šarže neměl žádné předchozí zprávy.
SÚKL přesto vyzývá lékárny, distributory i zdravotnická zařízení v Česku k obezřetnosti. Pokud by se s touto šarží přípravku Nebido setkali, mají to úřadu neprodleně nahlásit telefonicky nebo e-mailem.