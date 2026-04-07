Průlom ve stavbě metra D. Antimonopolní úřad potvrdil vítězství Subterry
- Předseda ÚOHS Petr Mlsna definitivně zamítl rozklad společnosti Strabag.
- Rozhodnutí se týká miliardové zakázky na stavbu druhého úseku metra D, kterou doprovázejí vleklé právní spory.
- Kvůli průtahům v tendru se předpokládané spuštění nové linky posunulo z roku 2029 až na rok 2031.
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která se neúspěšně ucházela o stavbu pražského metra na lince D v úseku Olbrachtova - Nové Dvory. Uvedl to dnes v tiskové zprávě mluvčí ÚOHS Martin Švanda. V soutěži zvítězilo loni v říjnu sdružení firem vedené Subterrou, s níž dosud nemohl pražský dopravní podnik uzavřít smlouvu.
Strabag navrhoval zrušit výběr vítězného sdružení. Mlsna ale potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž ÚOHS uvedl, že „zadavatel správně posoudil zkušenosti jednotlivých odborníků vybraného dodavatele získané v řídící pozici na tunelových stavbách“. Úřad dále uvedl, že zadavatel přistoupil v souladu se zákonem také k posouzení referenčních zakázek členů pracovního týmu navrhovatele. Mlsna nyní zamítl všechny námitky, které Strabag proti prvostupňovému rozhodnutí vznesl. „Postup zadavatele při posouzení všech sporných referenčních zakázek byl správný a dle mého názoru odpovídá komplexnímu výkladu zadávací podmínky, která se týká zkušeností vybraných osob při realizaci veřejné zakázky,“ uvedl Mlsna.
Proti byla i skupina firem Porr, Vinci a Marti
Proti uzavření smlouvy s vítězem brojila i skupina firem Porr, Vinci a Marti. Krajský soud na jejich podnět vydal předběžné opatření, jež zakazovalo uzavřít smlouvu. To však na konci února zrušil Nejvyšší správní soud (NSS). Podle mluvčí krajského soudu Kláry Belkovové se senát teprve seznamuje s rozhodnutím NSS, které mu bylo doručeno před několika dny, a věcí se bude meritorně teprve zabývat. Nicméně návrh na předběžné opatření již zamítl. Firmy napadly dřívější rozhodnutí ÚOHS, který je vyloučil z tendru.
Stavba metra ze stanice Olbrachtova naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, která se staví od roku 2022. Tendr na druhou část se ale kvůli odporu neúspěšných uchazečů protahuje. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.
Dopravní podnik stejného dodavatele vybral již v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí ÚOHS podnik sám zrušil. Následně ho v roce 2024 zopakoval, pak ho však antimonopolní úřad znovu zrušil, tentokrát již pravomocně. Nyní je tedy vítěz vybraný již potřetí.