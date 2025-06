Metro D je masivní stavba, která v sobě spojuje rychlé dopravní spojení, moderní technologie a vyšší komfort cestování. Linka D by měla být navíc plně automatizovaná bez strojvedoucích.

Jak to ale u velkých staveb bývá, provází ji komplikace, které harmonogram projektu protahují. Už dnes však víme, kudy linka metra D povede, kdy nejspíš můžeme očekávat její dokončení a zda se budou moci zájemci jít opět do budovaných tunelů podívat. Letošní den otevřených dveří na stavbě prvního úseku metra D měl totiž nevídaný úspěch. Jak si stavba aktuálně vede?

Kdy začala stavba Metra D?

Stavba nové linky metra začala již 21. dubna roku 2022, a to zahájením geologického průzkumu a výstavby prvního úseku mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Stavba má celkem tři na sebe navazujících etapy:

I.D1 Úsek Pankrác (včetně) – Olbrachtova – Nádraží krč – Nemocnice Krč – Nové Dvory (včetně)

I.D2 Úsek Nové Dvory (bez) – Libuš – Písnice – Depo Písnice (stanice) + Depo

I.D3 Úsek Pankrác (bez) – Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru

Ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Smlouvu na stavbu úseku podepsalo s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) sdružení pěti společností Subterra, Hochtief CZ, Strabag, Hochtief Infrastructure a Ed. Züblin, které ve veřejné zakázce nabídlo nejnižší cenu, necelých čtrnáct miliard korun. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna ale nedávno definitivně zrušil výběr dodavatele druhé části pražského metra D, čímž se posouvá i dokončení celého projektu.

Dokončení stavby Metra D: Harmonogram a otevření

Původně se předpokládalo zprovoznění linky D v roce 2029, ale kvůli sporům se termín dokončení posune nejspíše až na rok 2036. Přičemž úsek z Pankráce do Písnice by měl skončit v roce 2032. Za další dva roky vznikne stanice Depo Písnice a prodloužení k náměstí Míru by mělo být hotové právě až v roce 2036.

Harmonogram: Stanice linky D Trasa Metra D: Náměstí Míru - Depo Písnice | Zdroj: DPP

První práce začaly na nejnáročnějším úseku I.D1 na Pankrác D – Olbrachtova, jehož dokončení bude trvat sedm a půl roku. Stavba probíhá na šesti lokalitách a na čtyřech z nich prováděl dopravní podnik geologický průzkum. V rámci první etapy zhotovitelé postaví dvě stanice – Pankrác D a Olbrachtova, mezistaniční traťové tunely, tunel pro obratové koleje, odstavný tunel, technologické tunely pro vzduchotechniku, spojku mezi tratěmi C a D a několik eskalátorových tunelů pro výstupy do vestibulů.

Stanice Pankrác bude po dokončení držet hned tři pražská prvenství - bude to první přestupní stanice ražená rakouskou tunelovací metodou NRTM, první jednolodní přestupní stanice a první přestupní stanice s bočními nástupišti. Svá prvenství si ponese i stanice Olbrachtova, která bude první raženou dvojlodní stanicí a bude první s nástupišti v oblouku tratě.

Na první úsek naváže druhý úsek první etapy obsahující tři stanice a tři tunelové úseky. Součástí této stavební etapy jsou i tunely TBM (tunnel boring machine) z lokality poblíž Depo Písnice. Výstavba této etapy je naplánována s dvouletým posunem od etapy I.D1a, avšak se stejným termínem ukončení stavby. Trvání výstavby úseku I.D1b je tedy zhruba 5 let, což je dáno jednodušším technickým řešením stanic i tunelových úseků.

Druhá etapa výstavby obsahuje tři stanice, tři tunelové úseky a vlakové Depo. Výstavba stanic Libuš a Písnice je navržena tak, že je lze realizovat v nezávislém časovém úseku, a to díky v předstihu realizovaným tunelům TBM na které se „posadí“. Stanice jsou hloubené, tedy prováděné v otevřené stavební jámě. Jestliže se bez problémů podaří majetkové vypořádání a zahájení výstavby, tak tato etapa bude trvat zhruba 4 roky před uvedením do provozu celého úseku I.D = Pankrác – Depo Písnice.

Poslední etapa se bude skládat ze dvou stanic - Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. S ohledem na morfologii terénu a v některých částech trasy i souvislou obytnou zástavbu, je tato část trasa metra v převážném rozsahu navržena jako ražená.

Metro D: Mapa a plán výstavby

Provozní délka metra D bude 10,6 kilometrů a dle plánů po ní bude jezdit 12 dopravních souprav. Novinkou je, že vlaky budou bez strojvedoucího. Systém tak zahrnuje zabezpečovací a řídicí systém CBTC, nová vozidla, nové komunikační zařízení a bezpečnostní stěny na nástupišti.

V technologii je navržen také kamerový systém a další bezpečnostní prvky. Automatizovaný provoz vlaků bez strojvedoucího už ve světě funguje, například v Paříži, Barceloně nebo Tokiu.

Mapa: Plán pražského metra včetně navržené nové linky D

Plán Metra | Zdroj: DPP

Stanice Metra D

Trasa metra D zahrnuje 10 stanic, které jsou buď ražené nebo hloubené. Projděte si celý seznam stanic:

Náměstí Míru - přestup na trasu A

- přestup na trasu A Náměstí Bratří Synků

Pankrác - přestup na trasu C

- přestup na trasu C Olbrachtova

Nádraží Krč - přestup na vlakovou stanici Praha – Krč

- přestup na vlakovou stanici Praha – Krč Nemocnice Krč

Nové Dvory - přestup na budoucí tramvaj Modřany – Libuš – Nové Dvory,

- přestup na budoucí tramvaj Modřany – Libuš – Nové Dvory, Libuš - přestup na budoucí tramvaj Modřany – Libuš – Nové Dvory

- přestup na budoucí tramvaj Modřany – Libuš – Nové Dvory Písnice - autobusový terminál

- autobusový terminál Depo Písnice - autobusový terminál, vlakové depo

Tento přehled stanic ale nemusí být konečný. Radnice Prahy 4 totiž požaduje, aby hlavní město zvolilo definitivní názvy stanic budoucí linky metra D, přičemž se jí nelíbí část těch dosud pracovně používaných a navrhuje odlišné.

Náklady rostou

S posouváním realizace projektu bobtnají také náklady. Zatímco ještě v roce 2019 spočítal dopravní podnik náklady za metro D na 73 miliard korun, o dva roky později už to bylo 98 miliard korun a poslední odhad činí dokonce 120 miliard korun. Vzhledem ke komplikacím to ale nemusí být částka konečná.

Jinak každá stanice metra D bude mít jiné výtvarné ztvárnění, o které se postarají různí umělci. Některé stanice, například Olbrachtova, budou minimalistické, podoba stanice Pankrác D bude uzpůsobena velkému prostoru. Stanice Olbrachtova bude mít vrstvu stříkaného betonu, na které bude dílo výtvarníka.

Harmonogram: Stanice linky D

Metro D: Stanice | Zdroj: DPP

Stavba Metra D aktuálně

V současnosti probíhá výstavba prvního úseku metra D, tj. úseku Pankrác D – Olbrachtova, stavebně označovaná jako úsek I.D1a.

„Stavební práce pokračují podle harmonogramu, nikde se nezastavily, tedy pokud nepočítáme několik málo dnů během nedávných dnů otevřených dveří na stavbě metra D, kdy z bezpečnostních důvodů byly zcela logicky krátkodobě přerušeny. Ražby v současnosti probíhají pouze v samotných stanicích, tj. Olbrachtova a Pankrác D. Ve stanici Olbrachtova probíhají ražby opěří a dna technologického tunelu v neveřejné části stanice a ražby kaloty a protiklenby kaloty severního eskalátorového tunelu do severního vestibulu stanice u křižovatky ulic Na Strži a Jeremenkova,” upřesnil pro e15 vývoj stavby vedoucí odboru Komunikace Dopravního podniku Praha Daniel Šabík.

Ve stanici Pankrác D aktuálně probíhají podle Šabíka ražby levého dílčího výrubu, konkrétně opěří 2 a dna. Ražby středního dílčího výrubu začnou zhruba za měsíc, ve druhé polovině července, tj. podle harmonogramu.

„Kromě ražeb naplno probíhají práce na pokládkách hydroizolačních souvrství, armování a betonážích sekundárního ostění na několika místech, například v pravém staničním tunelu budoucí stanice Olbrachtova. Podobně se pracuje v propojkách mezi staničními tunely ve stanici Olbrachtova, v tunelu spojky C-D nebo dvoukolejného mezistaničního tunelu mezi Olbrachtovou a Pankrácí D či horní klenby v eskalátorovém tunelu Gemini. Kromě toho probíhá výstavba přestupu mezi stanicemi Pankrác C a D ze stavebních jam před OC Arkády,” doplnil vedoucí komunikace DPP.

Prohlídka Metra D v roce 2025

Do podzemních chodeb metra se jen tak nikdo nedostane, není proto divu, že když se v květnu otevřela stavba metra D veřejnosti, využilo toho celkem 32 549 návštěvníků. Mohli si prohlédnout většinu z aktuálně vyražených a vybudovaných objektů a projít si první úsek metra D od budoucího jižního vestibulu stanice Olbrachtova až po výstup ze stanice Pankrác D pod budovou Gemini.

A nejspíše to nebudou poslední dny otevřených dveří na stavbě metra D. Podle vedoucího komunikace Šabíka je Dopravní podnik plánuje zopakovat. Nestane se tak nicméně už v letošním roce.„Na prvním úseku to bude nejspíše po dokončení ražeb a betonáže sekundárního ostění v celém úseku. Termín samozřejmě v tuto chvíli neumíme přesně říct, ale veřejnost se vše včas dozví na webu DPP nebo na sociálních sítích, a jsem přesvědčen, že v informování o dalším dni otevřených dveří nám pomůžete i Vy, zástupci novinářské obce,” uzavřel Šabík pro e15.