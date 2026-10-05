Vandalové, zvěř i závady. V okolí Prahy chybí desítky vlaků, kraj chce pro ČD sankce
- Na některých příměstských linkách vyjely vlaky o poloviční kapacitě, než je běžné.
- Spoje jsou proto přeplněné a nabírají zpoždění.
- Středočeský kraj chce vůči Českým drahám uplatnit sankce.
Kapacita vlaků mezi Prahou a Středočeským krajem je omezená. V provozu chybí 23 jednotek CityElefant a 5 souprav RegioPanter. Na hlavních příměstských linkách tak namísto běžných souprav jezdí jen samostatné jednotky o poloviční kapacitě. Vlaky jsou tak přeplněné a nabírají zpoždění.
České dráhy už dříve informovaly, že důvodem nedostatku vozidel je kombinace technických závad, plánovaných odstávek z důvodu instalace evropského zabezpečovacího systému ETCS, ale také vandalismu, střetů se zvěří a dalších mimořádných událostí. Vedení kraje vyvolalo krizová jednání s Českými drahami a je připravené uplatnit smluvní sankce, informovalo hejtmanství.
„Situace, kdy stovky lidí stojí na peronech a následně se mačkají v polovičních soupravách, je absolutně neakceptovatelná. Cestující platí za jízdné a očekávají důstojnou a spolehlivou dopravu, ne neustálé improvizace,“ řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).
Podle něj jsou ČD profesionální dopravce s obrovským zázemím a musejí mít funkční záložní plány. „S vedením Českých drah jednáme na nejvyšší úrovni a požadujeme okamžitou stabilizaci provozu. Jsme zároveň připraveni uplatnit vůči dopravci sankce, které nám smlouva z roku 2019 umožňuje,“ dodal Borecký.
Obdobnou situaci řešil Středočeský kraj i letos v září, kdy také kvůli vysokému počtu odstavených CityElefantů měly některé příměstské vlaky v okolí Prahy menší kapacitu.
České dráhy v září vyhrály soutěž za 165 miliard korun na provoz vlaků v Praze a Středočeském kraji na dalších 30 let. Pro stávající i nové tratě budou muset pořídit desítky nových velkokapacitních elektrických vlaků.