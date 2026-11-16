Byt vydělá až osm procent ročně, říká předseda správní rady společnosti e-Finance
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- Čistý výnos z nájmu pod tři procenta neznamená slabou investici. Při započtení růstu cen nemovitostí se roční zhodnocení bytu v krajských městech blíží osmi procentům.
Zatímco mladí volí spíše akcie či krypto, starší investoři hledají jistotu v garantovaných zpětných pronájmech, horských apartmánech nebo dostupnějších garážích.
Počítat výnosnost bytu jen z nájemného je chyba, klíčový je růst ceny samotné nemovitosti, říká předseda správní rady společnosti e-Finance Radek Jakubec.
Vysoké ceny bytů ve velkých městech proměňují strategie investorů i nabídku developerů. Vedle klasického pronájmu se tak stále častěji prosazují garantované výnosové modely, rekreační apartmány či dostupnější garáže. „Ve srovnání s bytem jde u garáží o dostupnější investici s nižším vstupním kapitálem a minimálními nároky na správu,“ upozorňuje předseda správní rady investiční a developerské skupiny e-Finance Radek Jakubec.
Analytici často tvrdí, že čistý výnos z nájemního bytu po odečtení všech nákladů klesne pod tři procenta. Není jednodušší koupit státní dluhopisy?
Realita je složitější, tento pohled příliš zjednodušuje situaci. Pokud koupíte byt v dobré lokalitě, například v Praze, Brně nebo v Plzni, porostou ceny nemovitostí v dlouhodobém horizontu minimálně s růstem mezd a inflací. Celkové zhodnocení totiž vždy skládáme ze dvou složek: z příjmu z nájemného a z nárůstu hodnoty samotné nemovitosti. Vycházíme-li z prognózy České národní banky, která počítá s ročním růstem cen bytů kolem 5,5 procenta, dostáváme se při započtení nájmu na celkové zhodnocení okolo osmi procent ročně. A to už představuje úplně jinou rovnici.
Osmiprocentní roční zhodnocení zní atraktivně, jenže na nákup bytu v Praze nebo v Brně potřebuje investor miliony v hotovosti. Znamená to, že generace do 35 let na realitní trh vůbec nedosáhne?
U mladé generace nelze automaticky očekávat, že hned nakoupí vlastní nemovitosti. Dnešní pracovní trh vyžaduje flexibilitu, lidé cestují, studují nebo pracují po celém světě a posunuli své preference k nájemnímu bydlení. Většinou se nechtějí vázat hypotékou na desítky let. Investice do fyzických nemovitostí tak lákají spíše starší investory, kteří již vybudovali kapitál a hledají konzervativnější variantu k akciím. Mladší ročníky dnes zkoušejí spíše ETF, kryptoměny nebo technologické tituly.
V Brně teď spouštíte model garantovaného zpětného pronájmu. Jak tento koncept funguje v praxi?
Uvádíme na trh projekt s 88 byty v EFI Palace v Bratislavské ulici, kde investorům nabízíme garantovaný zpětný pronájem ve výši až pěti procent z kupní ceny ročně se smlouvou na pět let. Nemovitost od majitele pronajmeme a výnos mu vyplácíme v pravidelných měsíčních splátkách. Kompletní provoz i správa zůstávají na nás, přičemž případné neplatiče nebo výpadky obsazenosti jdou plně na náš vrub. Tento model si můžeme dovolit díky tomu, že kombinujeme střednědobé nájmy pro studenty s lukrativnějšími krátkodobými pronájmy v sezonních pauzách. V USA jde o běžnou praxi, v Česku však tím nabízíme poměrně unikátní produkt.
Předseda správní rady společnosti e-Finance Radek Jakubec. |
Radek Jakubec
Předseda správní rady investiční a developerské skupiny e-Finance, která působí na českém nemovitostním trhu. Skupina se zaměřuje na vývoj rezidenčních projektů, rekonstrukce historických objektů, správy nemovitostí a provozování nemovitostních fondů i garantovaných nájemních modelů v krajských městech a rekreačních oblastech.
Vedle městských bytů se investoři zajímají i o rekreační objekty na horách. Platí stále, že jde o vyhledávanou investici, která se vyplatí?
U městského bytu hraje prim čistě stabilní poptávka. Ve městech jako Praha, Brno nebo Plzeň poptávka po nájemním bydlení dlouhodobě roste díky univerzitám, rozvoji kancelářského trhu i příchodu lidí za prací. U horských projektů neřešíme čistě finanční investici, ale kombinaci zhodnocení kapitálu s možností vlastní rekreace. Tento model nabízíme v Jeseníkách v Horní Lipové, kde ceny jednopokojových apartmánů začínají na 3,58 milionu korun s garantovaným výnosem čtyři procenta ročně.
Stranou hlavního zájmu zůstávají garáže. Je to přesto alternativa k bytům?
Garáže nabízejí velmi zajímavé zhodnocení především v krajských městech s vysokou koncentrací aut a nedostatkem parkování. Jejich hodnota dlouhodobě roste: zatímco před deseti lety jste garáž v Brně pořídili za přibližně 400 tisíc, dnes cena dosahuje okolo 1,2 milionu korun. Nájemné v Brně činí přibližně 3500 korun měsíčně. Ve srovnání s bytem jde o dostupnější investici s nižším vstupním kapitálem a minimálními nároky na správu.