Colors of Finance přivítají špičky českého finančního byznysu, zakladatele skupiny DEK i legendárního krizového manažera
- Konference Colors of Finance proběhne 7. října v ostravské multifunkční aule Gong.
- Na akci vystoupí například zakladatel skupiny DEK Vít Kutnar, legendární krizový manažer Václav Novák, zakladatel Direct Group Pavel Řehák či potomek slavného šlechtického rodu František Kinský.
- e15 jako mediální partner připravila dva panely, které se zaměří mimo jiné na budoucnost byznysu a vliv umělé inteligence.
Finanční a networkingová konference v České republice Colors of Finance letos odkáže na tradici i nejaktuálnější dění ze světa peněz. Nabídne exkluzivní rozhovory a přednášky osobností, které vystavěly či zachránily řadu českých i středoevropských firem. Například krizový manažer Václav Novák v minulosti zachraňoval Vítkovice. Program zahájí tématem role důvěry, odpovědnosti a etiky v byznysu.
Vít Kutnar během třiceti let vybudoval jednoho z lídrů českého stavebnictví, skupinu DEK. Jana Peroutková s ním bude mluvit o lidech a hodnotách, krizích a investicích.
Františka Kinského se pak zeptá, jak sladit tradiční etiketu s dravostí 21. století a proč je v digitální době „slovo gentlemana“ tou nejtvrdší měnou. Přednášku Good to Great připraví Pavel Řehák, zakladatel a CEO Direct Group.
Colors of Finance propojují svět financí a byznysu i prostřednictvím desítky panelových diskuzí. Na přípravě dvou z nich se bude aktivně jako mediální partner akce podílet e15.
V první vyzpovídá šéfredaktor e15 Nikita Poljakov hned trojici úspěšných manažerů a podnikatelů – Evu Poláchovou z představenstva Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny, Pavla Hadrbolce, člena představenstva a finančního ředitele T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a Igora Rattaje, investora a hlavní tvář Tatry Mountain Resorts. Zaměří se na rozhodnutí, která formovala jejich firmy i kariéry, i na oblasti, do nichž chtějí investovat, i na to, kde vidí další růst a jak jejich byznys promění technologie, umělá inteligence i měnící se zákazník.
Pohled i na investice do umění
V rámci druhého panelu se zástupce šéfredaktora e15 Jan Novotný zeptá na zkušenosti z růstu. Povídat si bude s ředitelkou obchodu a distribuce společnosti INVESTIKA Evou Dvořákovou. Jaká klíčová rozhodnutí ovlivnila její kariéru a v čem se například liší rozhodování v Praze a Londýně, kde strávila významnou část své kariéry. I jí se pak bude ptát na budoucnost, vliv AI a na jaké oblasti by se dnes investičně zaměřila.
Poprvé se letos na Colors of Finance objeví téma investic do umění. Své pohledy nasdílí mimo jiné sběratel umění a strojírenský magnát Jan Světlík, kurátorka a kritička umění Lenka Lindaurová, zakladatel fondu zaměřeného na investice do umění Roman Horák, Silvie Skalická z projektu WE WEAR ART a slovenský umělec a pedagog Ján Vasilko.
Celkově vystoupí přes 60 řečníků a představí se více než 70 partnerů.